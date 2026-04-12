Greckie wyspy to wymarzony kierunek na wakacje Fot. Milan Gonda/Shutterstock

Propozycja z Grecji brzmi jak opcja idealna: słońce, widok na morze i brak opłat za nocleg. Jednak w tym przypadku nie chodzi o typowy wakacyjny wyjazd, a o coś, co wymaga zaangażowania i gotowości do pracy. Aby skorzystać z oferty, trzeba spełnić konkretny warunek.

W Grecji pojawiła się propozycja, która przyciąga uwagę miłośników podróży z całego świata. Oferowany jest darmowy, minimum miesięczny pobyt na jednej z tamtejszych wysp. Nie jest to jednak oferta skierowana do wszystkich. Kluczowy jest jeden szczegół, który dla niektórych będzie spełnieniem marzeń, a dla innych – warunkiem nie do zaakceptowania.

Darmowe wakacje w Grecji. Oferta tylko dla miłośników kotów

Za inicjatywą stoi organizacja Syros Cats działająca na wyspie Syros. To właśnie tam poszukiwani są wolontariusze, którzy w zamian za zakwaterowanie pomogą w codziennej opiece nad zwierzętami. Ta grecka wyspa zmaga się bowiem z dużym problemem bezdomności kotów, którymi opiekują się wolontariusze. Chodzi nie tylko o karmienie, lecz również sterylizację, opiekę weterynaryjną oraz udomawianie nieufnych zwierząt.

Na pierwszy rzut oka warunki mogą wydawać się bardzo atrakcyjne. Ochotnicy mają zapewniony nocleg na cały pobyt. Mogą również pracować zdalnie, o ile godziny pracy nie kolidują z wolontariatem. W praktyce oznacza to życie w niewielkiej społeczności i dzielenie przestrzeni z innymi osobami z różnych części świata.

W zamian trzeba liczyć się z regularną pracą – około pięciu godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu. Obowiązki obejmują przede wszystkim opiekę nad kotami: karmienie, sprzątanie przestrzeni, dbanie o czystość, a także pomoc w socjalizacji zwierząt przygotowywanych do adopcji. Część z nich wymaga również podawania leków czy dodatkowej opieki.

Organizatorzy podkreślają, że szukają osób samodzielnych, odpowiedzialnych i gotowych na co najmniej miesięczny pobyt. Nie jest to propozycja dla osób szukających lekkiej pracy czy wakacyjnej przygody bez zobowiązań. Choć nie jest wymagane specjalistyczne doświadczenie, mile widziana jest wcześniejsza styczność z opieką nad zwierzętami.

Warto też pamiętać, że mimo darmowego zakwaterowania, wolontariusze muszą pokryć koszty podróży na Syros oraz samodzielnie zadbać o swoje wyżywienie w trakcie pobytu.

Podróżowanie i wolontariat. Sposób na tanie wakacje

Choć taka oferta może wydawać się nietypowa, w rzeczywistości wpisuje się w coraz popularniejszy trend łączenia podróżowania z wolontariatem. Tego typu rozwiązania od lat przyciągają osoby, które chcą zobaczyć świat w inny sposób niż podczas standardowych wakacji.

Dużą rolę odgrywają tu platformy takie jak Workaway czy Worldpackers. To właśnie tam można znaleźć oferty z różnych zakątków świata – od pomocy w hostelach, przez pracę na farmach, aż po opiekę nad zwierzętami.