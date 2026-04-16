W 2026 roku Wenecja powraca z opłatami dla turystów. Choć system ten nie jest nowy, tegoroczna odsłona jest pełna zmian. Chodzi zarówno o podwyższenie opłaty, jak i zwiększenie liczby dni w roku, w które będzie obowiązywała.

Już od dawna wiadomo, że Wenecja chce ograniczyć liczbę turystów. W 2024 miasto na wodzie wprowadziło tzw. opłatę za wstęp (Contributo di Accesso) dla turystów, którzy odwiedzają je bez zakwaterowania na miejscu. Chociaż na początku program ten był tylko pilotażem, w 2026 jest on kontynuowany. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Nadmierna turystyka – o której w ostatnim czasie wiele pisaliśmy na łamach naTemat – to zmora uroczego miasteczka we Włoszech.

Opłaty zostają w nowym sezonie. Będą obowiązywać przez 60 dni w roku

Opłata za wstęp do Wenecji to mechanizm, który ma zniechęcić jednodniowych turystów od wjeżdżania do miasta w najbardziej tłoczne dni. W 2026 obowiązuje ona przez rekordowe 60 dni w roku. Odwiedzający będą musieli ją wnieść w (długie) weekendy w kwietniu, maju, czerwcu i lipcu. Dokładny kalendarz dni, w które obowiązują opłaty, znajduje się poniżej.

Opłaty idą w górę. Tyle będzie kosztować jeden dzień w Wenecji

A ile będziemy musieli zapłacić? Wszystko zależy od tego, z jakim wyprzedzeniem rezerwujemy nasze podróże. Dla odwiedzających, którzy wyjazd do Wenecji planują z minimum 4-dniowym wyprzedzeniem, koszt wstępu to 5 euro (ok. 22 zł). Zapominalscy zapłacą wyraźnie więcej. Wejściówka na ostatnią chwilę to koszt nawet 10 euro, czyli ok. 45 zł za osobę.

Przypomnijmy, że opłata za wstęp nie przynosi turyście żadnej dodatkowej korzyści w postaci np. zniżek do muzeów czy w restauracjach. Jest to jedynie koszt, jaki musimy ponieść, aby do miasta w ogóle wejść. W jaki sposób będzie to egzekwowane? Odwiedzający otrzymają kod QR, który następnie zostanie sprawdzony w jednym z siedmiu check-pointów przy wejściu do miasta.

