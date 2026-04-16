Enter Air będzie musiał wypłacić pieniądze turystom. Chodzi o bagaże i opóźnienia lotów

Podróże lotnicze w Polsce są już niemalże stałym elementem każdego urlopu. Chętnie latamy z przewoźnikami regularnymi, ale ponieważ wielu z nas rezerwuje wyjazdy z biurami podróży, to powszechne są także loty czarterowe. I to właśnie polski przewoźnik współpracujący z touroperatorami wypłaci pieniądze pasażerom.

Polski przewoźnik Enter Air jest doskonale znany turystom. To na ich pokładach latamy na europejskie wakacje all inclusive. Bardzo popularną trasą w ich ofercie jest także Turcja. Jednak od dłuższego czasu pasażerowie tej czarterowej linii lotniczej skarżyli się do UOKiK na nieuczciwe praktyki przewoźnika i problemy z odzyskaniem należnych im pieniędzy. Po zbadaniu sprawy urząd stanął po ich stronie. Enter Air będzie musiał wypłacić klientom 8,2 mln zł.

Latanie z firmą Enter Air jedni doceniają, a inni odradzają. Nie zmienia to jednak faktu, że wg UOKiK przewoźnik podchodził w nieuczciwy sposób m.in. do zniszczonego bagażu, a także do walizek, które nie dotarły do Polski razem z ich właścicielami, co także się zdarza.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował aż 10 praktyk stosowanych przez Enter Air. Jedna z ważniejszych kwestii dotyczy problemów z odzyskaniem pieniędzy za uszkodzony bagaż. Polski przewoźnik zwlekał z rozpatrywaniem reklamacji, a także potrafił odrzucać je z powodu np. braku wymaganej przez siebie dokumentacji czy wieku walizki.

Dlatego każdy pasażer, który w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji nie otrzymał odpowiedzi od Enter Air, otrzyma przysporzenie w wysokości 170 zł. Zgodnie z polskim prawem brak odpowiedzi w ciągu dwóch tygodni jest bowiem jednoznaczny z jej automatyczną akceptacją.

Pieniądze będą wam przysługiwały także, jeżeli wasza reklamacja została odrzucona przez wiek bagażu, brak żądanych przez Enter Air dokumentów lub jeśli złożyliście reklamację za późno. Wg UOKiK już sporządzony przez podróżnych Raport Niezgodności Własności (PIR) z niezbędnymi informacjami powinien być równoznaczny z wniesieniem reklamacji.

Kolejne 200 zł będzie przysługiwało osobom, które nie otrzymały od Enter Air rekompensaty za to, że ich bagaż nie dotarł do Polski razem z nimi. Wg UOKiK w takiej sytuacji pasażerom należała się rekompensata, którą teraz otrzymają.

Enter Air szedł na niekorzystny układ z pasażerami w przypadku odwołania lub opóźnienia lotu

Decyzja UOKiK dotyczyła także praktyki Enter Air związanej z opóźnieniem i odwołaniem lotów. Zgodnie z unijnym prawem, jeżeli dojdzie do opóźnienia o minimum 3 godziny z winy przewoźnika, pasażerowi należy się 250, 400 lub 600 euro odszkodowania. Tymczasem linia lotnicza już na pokładzie zawierała z pasażerami umowy, na podstawie których ci otrzymywali niższe kwoty od tych, które im przysługiwały.