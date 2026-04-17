Moje IC nowym programem PKP Intercity. Będzie można odebrać darmowy bilet za przejazdy

PKP Intercity już od dawna przybierało się do uruchomienia programu lojalnościowego. Jednak dopiero pojawienie się konkurencji na torach przyspieszyło wdrożenie całego procesu. Jeszcze w kwietniu mamy zacząć zbierać punkty za przejazd i wymieniać je na nagrody.

REKLAMA

O planie uruchomienia programu lojalnościowego w PKP Intercity media rozpisywały się od kilku tygodni. Teraz na stronie przewoźnika oficjalnie pojawił się regulamin całej akcji. Zasady nie są skomplikowane, dzięki czemu zbieranie punktów będzie dość łatwe. Niestety, zanim uzbieramy wystarczającą pulę punktów na darmowy bilet, będziemy musieli sporo się najeździć.

PKP Intercity przyzna punkty za jazdę pociągiem od 22 kwietnia

Nowy program lojalnościowy może być sposobem na przyciągnięcie większej liczby podróżnych. Co w połączeniu z mniejszą konkurencją na torach zbliży PKP do kolejnego rekordu liczby przewiezionych pasażerów. Jak dowiadujemy się z regulaminu, wielkie zbieractwo rozpocznie się już 22 kwietnia (od tego dnia ważny jest regulamin).

REKLAMA

W ramach programu Moje IC, bo tak nazwano inicjatywę lojalnościową PKP Intercity, będziemy mogli zbierać punkty za każdy przejazd. Przelicznik jest prosty, bo na nasze konto trafi czterokrotność kwoty, którą zapłaciliśmy za bilet. Ale trzeba uważać na wyjątki. W akcji nie biorą udziału przejazdy pociągami międzynarodowymi, a także podróże Warszawskim Transportem Publicznym.

Warto też zaznaczyć, że aby przystąpić do programu, należy mieć aplikację PKP Intercity lub korzystać z serwisu e-IC 2.0 i mieć tam zarejestrowane konto. Jeśli więc kupujecie bilety w stacjonarnej kasie, nie będziecie mogli zbierać punktów.

REKLAMA

Dodatkowa opcja na zwiększenie liczby punktów to np. podanie preferowanej kategorii pociągu, ulubionego sposobu podróży czy daty urodzenia. Dodatkowo na urodziny i rocznicę przystąpienia do programu PKP Intercity przekaże nam bonusowe 250 punktów. Kolejne zasilenie konta lojalnościowego będziecie mogli dostać także np. w ramach uznanej reklamacji za opóźniony przejazd (zamiast pieniędzy na konto). A na co właściwie będzie można wymienić punkty?

Darmowe bilety z PKP Intercity. Jednak o nagrody nie będzie tak łatwo

Zgodnie z regulaminem programu Moje IC na ten moment wymiana punktów będzie możliwa wyłącznie na darmowe przejazdy. Wyznaczono również jasny przelicznik – 1 pkt wart jest 1 grosz. Oznacza to, że jeżeli bilet kosztuje 40 zł, to będziecie potrzebować aż 4000 punktów na jego darmowy zakup. Idąc dalej, żeby zdobyć 4 tys. punktów na przejazdy z PKP Intercity, trzeba będzie wydać tysiąc złotych. Zbierane przez was punkty będą ważne przez rok, później przepadną.

REKLAMA