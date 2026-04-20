PKP Intercity ostrzega przed oszustami
PKP Intercity ma problem z oszustami. Wykradają dane pasażerów

PKP Intercity wydało pilne ostrzeżenie dla pasażerów w Polsce. Nasz narodowy przewoźnik padł ofiarą oszustwa, przez które podróżni mogą stracić pieniądze, a nawet znacznie więcej. Niestety to coraz większy problem w naszym kraju.

Popularność przejazdów kolejowych w Polsce rośnie z każdym rokiem. Po wycofaniu się RegioJet z przejazdów wewnątrz naszego kraju PKP Intercity znów będzie jedyną opcją na przejazd m.in. z Warszawy do Poznania i Gdańska. Jednak nasz przewoźnik ma poważny problem z oszustami. Przed ich działaniem właśnie ostrzegł pasażerów.

Oszuści udają PKP Intercity. Mają bardzo jasny cel

PKP Intercity pozostaje największą firmą kolejową w Polsce świadczącą usługi przewozu osób. Dojeżdżają w niemalże każdy zakątek kraju. Komfort podróży, dostępność tras, a także przystępne ceny (lub brak alternatywy) sprawiają, że chętnie rezerwujemy z nimi kolejne wyjazdy.

Problem w tym, że w ostatnim czasie zaczęły pojawiać się nieuczciwe strony podszywające się pod PKP Intercity. Użytkowników kuszą w klasyczny sposób – atrakcyjnymi promocjami i bardzo niskimi cenami biletów. Nasz narodowy przewoźnik oczywiście okazjonalnie obniża ceny przejazdów, ale nie ma co spodziewać się ogromnych zniżek.

Oszuści próbujący sprzedać nam tanie bilety na pociąg w pierwszej chwili chcą po prostu przywłaszczyć sobie nasze pieniądze. Równocześnie jednak kradną nasze dane, co jest znacznie większym zagrożeniem, bo mogą je później wykorzystać do kolejnych oszustw. I właśnie przed tymi nieuczciwymi działaniami ostrzega PKP Intercity.

Kupuj bilety tylko w sprawdzonych miejscach. PKP Intercity ostrzega podróżnych

W związku z próbą podszywania się pod PKP Intercity przewoźnik przypomina, aby bilety kupować tylko przez oficjalne kanały sprzedaży. Są to przede wszystkim strona przewoźnika i dedykowana aplikacja. Bilety dostępne są również za pośrednictwem KOLEO lub strony E-podróżnik.

PKP Intercity radzi także uważnie sprawdzać strony internetowe, na jakie przekierowuje nas link znaleziony np. w mediach społecznościowych. Klasycznie powinniśmy unikać także podejrzanych reklam i nie podawać danych na niezweryfikowanych stronach. "Jeśli masz wątpliwości – skontaktuj się z nami lub sprawdź informacje na oficjalnej stronie" – dodało PKP Intercity.

Podkreślamy, że tego typu oszustwa nie są niczym nowym. Przed rokiem oszuści próbowali w ten sposób kusić tanimi biletami do Energylandii i jednego z naszych ogrodów zoologicznych. Jednak problem nie dotyczy wyłącznie atrakcji i przewozów. Zimą oszuści udawali firmę Rebel, czyli jednego z największych w Polsce wydawców gier planszowych.