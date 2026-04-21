Duże polskie biuro podróży będzie miało nowego właściciela. Przejmą je czarterowe linie lotnicze Fot. SSKH-Pictures/Shutterstock

Polskie biura podróży mają się dobrze mimo utrudnień wywołanych konfliktem na Bliskim Wschodzie. Równocześnie jednak na rynku dochodzi do dużych zmian. Do gry wszedł Thomas Cook, a inny polski touroperator zostanie przejęty przez największe czarterowe linie lotnicze w kraju.

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Dla biur podróży to moment, na który przygotowują się przez cały rok. Nie dość, że będą próbowały sprzedać ostatnie oferty w ramach last minute, to na dodatek ich zadaniem będzie koordynowanie wyjazdów setek tysięcy naszych wczasowiczów. Na moment przed startem sezonu jedno z polskich biur podróży rozpoczęło finalizowanie procesu zmiany właściciela.

Polskie biuro podróży Nekera z nowym właścicielem

Biuro podróży Nekera, choć młode, bo powstałe w 2020 roku, zdążyło już zyskać na popularności w Polsce. Nekera to część dawnego Neckermanna. Powstała po tym, jak właściciel Neckermanna Thomas Cook (aktualnie także z nowym właścicielem) zbankrutował.

Nekera specjalizuje się we wczasach w Hiszpanii. Jednak w ich ofercie można znaleźć wyjazdy do 150 destynacji w 51 krajach na całym świecie. Sprzedaż opierają na wycieczkach z lotami czarterowymi, ale i rejsowymi. Prezesem i założycielem tego biura podróży jest Maciej Nykiel, wcześniej szef Neckermanna. To właśnie on w rozmowie z Fly4free.pl potwierdził, że Nekera będzie miała nowego właściciela. Większościowym udziałowcem będzie tam polska czarterowa linia lotnicza Enter Air.

– Mogę potwierdzić, że Nekera uzgodniła szczegóły transakcji z linią Enter Air. W jej ramach Enter Air zostanie największym i większościowym udziałowcem w biurze podróży Nekera. Przygotowujemy wystąpienie do odpowiednich regulatorów o formalne zgody na przeprowadzenie transakcji, obecnie ustalane są jej ostateczne parametry. Spodziewamy się, że uzyskamy wszelkie zgody do końca I półrocza i wówczas transakcja zostanie sfinalizowana – przekazał Nykiel.

Enter Air i Nekera łączą siły. Będą konkurencją dla Itaki i Rainbow?

Linie lotnicze Enter Air są doskonale znane polskim turystom, którzy latają na wakacje all inclusive. Jest to polska firma posiadająca 33 samoloty – 24 Boeingi 737-800 i 9 Boeingów 737 MAX 8. Na pokład obu maszyn wchodzi 189 pasażerów. Połączenia Enter Air to przede wszystkim loty czarterowe, czyli w pełni wynajęte przez biura podróży. Na stronie przewoźnika bilety mogą jednak kupować także podróżni, którzy nie korzystają z usług touroperatorów. Liczba takich miejsc jest jednak ograniczona.

