Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu przekazała już oficjalne wyniki sekcji zwłok tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Według przekazanych informacji przyczyną zgonu było wykrwawienie.
Wiadomość o śmierci 36-letniego parlamentarzysty Łukasza Litewki obiegła media w czwartkowe popołudnie. Do tragicznego wypadku doszło około godziny 13:00 na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Dysponujemy już oficjalnymi informacjami o bezpośredniej przyczynie śmierci posła Nowej Lewicy.
Są wyniki sekcji zwłok posła Łukasza Litewki
Prokurator Bartosz Kilian, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, w rozmowie z "Faktem" sprecyzował, co dokładnie wydarzyło się na miejscu zdarzenia. – Doszło do uszkodzenia kluczowych arterii, zwłaszcza w obrębie kończyny dolnej, i to spowodowało masywny krwotok, który zakończył się zgonem – przekazał śledczy.
Jak wynika z ustaleń, mimo przeprowadzonej akcji ratunkowej i reanimacji podjętej po wypadku przez służby, obrażenia okazały się śmiertelne. Siła uderzenia była na tyle duża, że uszkodzenia naczyń krwionośnych doprowadziły do nagłej utraty ogromnej ilości krwi.
Zobacz także
Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku skupia się teraz na 57-latku, który, według dotychczasowych ustaleń, zjechał autem na przeciwny pas ruchu i uderzył czołowo w jadącego prawidłowo rowerzystę. Kierowca przez dłuższy czas nie mógł zostać przesłuchany, co uniemożliwiało pełne zrekonstruowanie przebiegu zdarzenia z jego perspektywy.
Mężczyzna przez kilka godzin przebywał w szpitalu, gdzie przechodził szeroki zakres specjalistycznych badań pod nadzorem biegłych. Śledczy musieli zweryfikować, czy przyczyną tak nagłego i nietypowego manewru na drodze było zasłabnięcie czy zaśnięcie za kierownicą. Od wyników tych analiz medycznych i toksykologicznych zależeć będą dalsze decyzje prokuratury, w tym ewentualne postawienie zarzutów sprawcy wypadku.
Według przekazów medialnych, w piątek przed godziną 17:00 kierowca został dowieziony do Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej. Po zakończeniu niezbędnych badań medycznych śledczy rozpoczęli jego przesłuchanie, które ma kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia przyczyn wypadku. Prokuratura poinformowała już media o planowanym briefingu – konferencja prasowa, na której poznamy pierwsze ustalenia z przesłuchania, ma odbyć się jeszcze dziś około godziny 18:30.
Policja wystosowała specjalny apel
Śmierć posła w tak dramatycznych okolicznościach stała się natychmiast pożywką dla internetowych komentatorów, a w mediach społecznościowych zaroiło się od teorii spiskowych i niepotwierdzonych scenariuszy. Skala sieciowych spekulacji zmusiła śląską policję do wydania stanowczego komunikatu, w którym mundurowi proszą o dystans do krążących w sieci plotek i zaufanie organom ścigania.
"Na chwilę obecną nie ma żadnych potwierdzonych ustaleń wskazujących, aby zdarzenie miało charakter celowy. Trwają intensywne czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności wypadku" – czytamy w komunikacie policji. Funkcjonariusze przypominają, że każdy wpis w internecie ma swoją wagę, a szerzenie dezinformacji jedynie utrudnia rzetelne wyjaśnienie tej wstrząsającej sprawy.