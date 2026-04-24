Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu przekazała już oficjalne wyniki sekcji zwłok tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Według przekazanych informacji przyczyną zgonu było wykrwawienie.

Wiadomość o śmierci 36-letniego parlamentarzysty Łukasza Litewki obiegła media w czwartkowe popołudnie. Do tragicznego wypadku doszło około godziny 13:00 na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Dysponujemy już oficjalnymi informacjami o bezpośredniej przyczynie śmierci posła Nowej Lewicy.

Są wyniki sekcji zwłok posła Łukasza Litewki

Prokurator Bartosz Kilian, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, w rozmowie z "Faktem" sprecyzował, co dokładnie wydarzyło się na miejscu zdarzenia. – Doszło do uszkodzenia kluczowych arterii, zwłaszcza w obrębie kończyny dolnej, i to spowodowało masywny krwotok, który zakończył się zgonem – przekazał śledczy.

Jak wynika z ustaleń, mimo przeprowadzonej akcji ratunkowej i reanimacji podjętej po wypadku przez służby, obrażenia okazały się śmiertelne. Siła uderzenia była na tyle duża, że uszkodzenia naczyń krwionośnych doprowadziły do nagłej utraty ogromnej ilości krwi.

Kierowca Mitsubishi w szpitalu. Śledczy badają stan zdrowia 57-latka

Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku skupia się teraz na 57-latku, który, według dotychczasowych ustaleń, zjechał autem na przeciwny pas ruchu i uderzył czołowo w jadącego prawidłowo rowerzystę. Kierowca przez dłuższy czas nie mógł zostać przesłuchany, co uniemożliwiało pełne zrekonstruowanie przebiegu zdarzenia z jego perspektywy.

Mężczyzna przez kilka godzin przebywał w szpitalu, gdzie przechodził szeroki zakres specjalistycznych badań pod nadzorem biegłych. Śledczy musieli zweryfikować, czy przyczyną tak nagłego i nietypowego manewru na drodze było zasłabnięcie czy zaśnięcie za kierownicą. Od wyników tych analiz medycznych i toksykologicznych zależeć będą dalsze decyzje prokuratury, w tym ewentualne postawienie zarzutów sprawcy wypadku.

Według przekazów medialnych, w piątek przed godziną 17:00 kierowca został dowieziony do Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej. Po zakończeniu niezbędnych badań medycznych śledczy rozpoczęli jego przesłuchanie, które ma kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia przyczyn wypadku. Prokuratura poinformowała już media o planowanym briefingu – konferencja prasowa, na której poznamy pierwsze ustalenia z przesłuchania, ma odbyć się jeszcze dziś około godziny 18:30.

Policja wystosowała specjalny apel

Śmierć posła w tak dramatycznych okolicznościach stała się natychmiast pożywką dla internetowych komentatorów, a w mediach społecznościowych zaroiło się od teorii spiskowych i niepotwierdzonych scenariuszy. Skala sieciowych spekulacji zmusiła śląską policję do wydania stanowczego komunikatu, w którym mundurowi proszą o dystans do krążących w sieci plotek i zaufanie organom ścigania.