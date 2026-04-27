Radosław Sikorski w ostrych słowach komentuje odejście Sławomira Cenckiewicza z funkcji szefa BBN. Fot. Flickr.com / Kancelaria Premiera

Radosław Sikorski skomentował rezygnację Sławomira Cenckiewicza z funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Polityk zauważył, że ostrzegał on przed doradcą prezydenta Karola Nawrockiego już w 2022 roku. "Uchowaj nas Panie przed takimi patriotami" – skwitował wicepremier.

"Przewidziałem" – stwierdził Radosław Sikorski 27 kwietnia 2026 roku we wpisie na X. Jego wypowiedź dotyczy rezygnacji Sławomira Cenckiewicza z funkcji szefa BBN. Wicepremier w bardzo ostrych słowach krytykuje działalność byłego doradcy Karola Nawrockiego, zwracając uwagę na jego stanowisko w sprawie programu SAFE:

"Zapamiętajmy, że za swoje największe osiągnięcie jako szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego uznał przekonanie prezydenta Karola Nawrockiego do zawetowania SAFE, czyli 140 mld zł na modernizację Wojska Polskiego i naszego przemysłu obronnego" – zaapelował polityk. Wicepremier wyraził również życzenie, by tego typu osoby nie piastowały tak istotnych funkcji: "Uchowaj nas Panie przed takimi patriotami".

Sikorski: "Uchowaj nas Panie przed takimi patriotami"

Polityk odnosił się do swoich słów z grudnia 2022 roku. Podzielił się on wtedy pewną "ciekawostką", jak to sam określił:

"B. szef Komisji Likwidacyjnej WSI, Sławomir Cenckiewicz jest od wiosny pracownikiem Archiwum MSZ. Zapewne robi tam to co zawsze, czyli szuka haków na rywali politycznych Kaczyńskiego. A potem będzie się dziwił, że ma opinię pisowskiego cyngla a nie poważnego historyka" – stwierdził wicepremier.

Na rezygnację Sławomira Cenckiewicza zareagowali również inni czołowi politycy koalicji rządzącej, w tym ci, którzy są zaangażowani w sektor bezpieczeństwa narodowego. Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak nazwał oświadczenie o rezygnacji "histerycznym".

Cenckiewicz zrezygnował z funkcji szefa BBN

Sławomir Cenckiewicz wygrał sprawę w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, która dotyczyła kwestii uprawnień do dostępu do informacji niejawnych. Sąd oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, co środowisko wspierające Cenckiewicza określiło jako "sukces" czy wręcz "game over" dla trwającego od lat konfliktu.

Ostatecznie uprawnienia nie zostały przywrócone. Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych, Jacek Dobrzyński, stwierdził we wpisie na X, że w tej sytuacji "kontrolne postępowanie sprawdzające musi być prowadzone zgodnie ze wskazówkami sądów" i że wyrok NSA nie oznacza automatycznego odzyskania uprawnień.

Sławomir Cenckiewicz w obliczu braku przywrócenia dostępu do informacji niejawnych 23 kwietnia 2026 roku zdecydował się na rezygnację z funkcji szefa BBN. Były doradca prezydenta Karola Nawrockiego piastował urząd od 7 sierpnia 2025 roku. Polityk zapowiedział, że wciąż zamierza wspierać środowiska związane z Prawem i Sprawiedliwością, jednak będzie to robić w inny sposób – jako badacz i komentator.