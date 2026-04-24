PiS wbija szpilę w Sławomira Mentzena Fot. x.com / pisorgpl

Sławomir Mentzen zaatakował Prawo i Sprawiedliwość prześmiewczym nagraniem wygenerowanym przez sztuczną inteligencję. Partia Jarosława Kaczyńskiego nie pozostała jednak dłużna i odpowiedziała liderowi Konfederacji... oczywiście kolejnym filmikiem AI.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Teraz tak to się robi w polskiej polityce. Zamiast nudnych konferencji prasowych, możemy oglądać twory sztucznej inteligencji i podziwiać wielką wyobraźnię sztabowców czołowych partii. Ostatnie wewnętrzne zawirowania w PiS, związane z powołaniem przez Mateusza Morawieckiego nowego stowarzyszenia, skłoniły współlidera Konfederacji do wbicia kolegom z Nowogrodzkiej bolesnej szpilki. Jednak PiS nie pozostał dłużny, błyskawicznie kontratakując materiałem, który uderza w czuły punkt Sławomira Mentzena.

Statek PiS idzie na dno? Mentzen z wymownym filmikiem

Wszystko zaczęło się w czwartek, kiedy na oficjalnym koncie Mentzena w serwisie X pojawił się post opatrzony hasłem: "Wartości nie toną. Czas na przesiadkę!". Dołączone nagranie to czysta polityczna satyra ubrana w cyfrowe szaty AI. Widzimy na nim potężny sztorm i miotany falami statek z wyraźnym logo PiS. Sceneria przypomina katastroficzny film, w którym za sterami toczy się dramatyczna walka. Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek szarpią się o koło sterowe, co ma być czytelną aluzją do ich ambicji premierowskich i wewnętrznej rywalizacji o przywództwo w partii.

REKLAMA

W tym samym czasie inni czołowi politycy PiS wydają się kompletnie odcięci od rzeczywistości – Jacek Kurski relaksuje się z drinkiem w jacuzzi, a Jarosław Kaczyński spędza ostatnie chwile z kotem w zalewanej wodą kajucie. Gdy statek tonie, na horyzoncie pojawia się nowoczesny, luksusowy jacht. To właśnie na nim dumnie pręży się Sławomir Mentzen, oferując ratunek tym, którzy chcą opuścić tonący pokład "starej" prawicy. Metafora jest oczywiście jasna jak słońce: PiS to przeszłość i chaos, a Konfederacja to nowoczesna alternatywa, która przejmuje ocalałych.

REKLAMA

PiS nie pozostaje dłużny. Mentzen biesiaduje z rządem?

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. W piątek pod postem Mentzena pojawiła się riposta od PiS, zatytułowana krótko: "Sławek, dokończyliśmy Twój spot". Partia Kaczyńskiego postanowiła wykorzystać materiał przeciwnika i dopisać do niego własne, niezwykle sugestywne zakończenie. Choć filmik jest krótszy, jego wydźwięk uderza prosto w wizerunek lidera Konfederacji.

W nowej wersji wideo widzimy, jak Mentzen schodzi pod pokład swojego jachtu, a tam czeka na niego niespodzianka. Zamiast ideowych kolegów, współlidera Konfederacji z szerokimi uśmiechami witają... czołowe twarze obecnej koalicji rządzącej: Donald Tusk, Radosław Sikorski oraz Rafał Trzaskowski. Cała czwórka biesiaduje przy kuflach piwa, co jest oczywistym nawiązaniem do słynnej już akcji "Piwo z Mentzenem". Finał nagrania wieńczy hasło: "Prawda nie tonie, tylko ona jest ciekawa". PiS sugeruje więc, że Mentzen tylko udaje opozycję, a w rzeczywistości dogaduje się z Koalicją Obywatelską.

REKLAMA

Polityka w erze AI. Nowa broń w walce o wyborcę

Ta cyfrowa przepychanka to nie tylko internetowy żart, ale też brutalna walka o elektorat, który odpłynął od PiS w stronę Konfederacji. Politycy z partii Jarosława Kaczyńskiego doskonale wiedzą, że najskuteczniejszą bronią przeciwko Mentzenowi jest oskarżenie go o potajemne spoufalanie się z Donaldem Tuskiem. Wykorzystanie sztucznej inteligencji pozwala z kolei na błyskawiczne tworzenie takich narracji w formie, która przyciąga uwagę młodszych użytkowników sieci i staje się viralem.