Cenckiewicz wygrał w NSA. Informację ogłosił Rafał Leśkiewicz.

Sławomir Cenckiewicz nie chce być dłużej szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jeden z najbliższych dotąd współpracowników prezydenta Karola Nawrockiego złożył nagłą dymisję. W jej tle jest batalia z rządem Donalda Tuska o dostęp do informacji niejawnych.

Sławomir Cenckiewicz wydał oświadczenie w sprawie odebrania mu prawa dostępu do informacji niejawnych. Jednocześnie dotychczasowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego podjął decyzję o rezygnacji ze stanowiska.

Polityk tłumaczy swoją decyzję "brutalnej ingerencji i presji ze strony rządu Donalda Tuska". Wspiera on też zarówno Przemysława Czarnka jak i Mateusza Morawieckiego w dążeniach do prawicowej dominacji w kolejnych wyborach.

Sławomir Cenckiewicz zwraca w swoim oświadczeniu uwagę na "niespotykany dotąd w historii antypaństwowy wandalizm Tuska i jego współpracowników", który "w praktyce sparaliżował normalne funkcjonowanie BBN" i miał uniemożliwić byłemu szefowi biura realizację funkcji powierzonej mu 7 sierpnia 2025 roku przez Karola Nawrockiego.

Kulisy sporu Cenckiewicza z rządem Donalda Tuska

Naczelny Sąd Administracyjny stanął po stronie Sławomira Cenckiewicza. Wyrok z 15 kwietnia zdecydował o oddaleniu skarg kasacyjnych złożonych przez Kancelarię Premiera do wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA).

Spór dotyczył odebrania poświadczeń bezpieczeństwa, które nastąpiło w lipcu 2024 roku. Wyrok NSA na korzyść Cenckiewicza gwarantował przywrócenia mu pełnego dostępu do informacji:

"Nie oznacza to jednak, że Sławomir Cenckiewicz automatycznie odzyskał dostęp do informacji niejawnych. Wprost przeciwnie. Kontrolne postępowanie sprawdzające musi być prowadzone zgodnie ze wskazówkami sądów" – poinformował na X rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych, Jacek Dobrzyński.

Według Sławomira Cenckiewicza wyrok sądu nie tylko niczego nie zmienił, ale wręcz "wzmógł kolejne szykany, prześladowania i śledztwa". Jednocześnie twierdzi on, że działania ekipy rządzącej są wycelowane w niego z powodu informacji, którymi dysponuje.

Sławomir Cenckiewicz widzi dla siebie nową rolę w "misji prof. Przemysława Czarnka"

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego nie widzi w swojej rezygnacji porażki, a wręcz szansę na wsparcie ruchów prawicowych z innej strony. Zwraca on uwagę, że powaga piastowanego do tej pory stanowiska miała swoje wady:

"To, co do tej pory – przez powagę sprawowanego urzędu, uniemożliwiało mi otwarte przeciwstawianie się bezgranicznemu draństwu, jakie niszczy dziś Polskę, od dziś przestaje mnie krępować" – dodał były szef BBN na X, jasno wskazując jednocześnie, co dalej z jego karierą polityczną: "Powracam nie tylko do roli badacza przeszłości i wykładowcy akademickiego, ale przede wszystkim publicysty i komentatora politycznego" – zapowiedział.

Sławomir Cenckiewicz życzy też Koalicji Obywatelskiej przegranej w wyborach, a prawicy budowę nowej koalicji, która wyłoni rząd "PiS... i Konfederacji".