Planujesz majówkowego grilla i boisz się gigantycznych kolejek w sklepach tuż przed długim weekendem? Jest dobra wiadomość: 26 kwietnia wypada niedziela handlowa, więc zakupy zrobisz we wszystkich dużych sieciach handlowych. Niektóre sklepy będą otwarte nawet dłużej niż do godz. 22:00.

Jeśli masz napięty grafik, pamiętaj, że jutrzejsza niedziela handlowa (26 kwietnia) to dobry moment na spokojne uzupełnienie zapasów przed zbliżającym się długim weekendem. Dzięki temu unikniesz nerwów tuż przed 1 maja, kiedy to sklepy będą zamknięte, a nam – jak to zwykle bywa – zabraknie węgla do grilla lub ulubionej karkówki. Jeśli tylko pogoda dopisze, będziesz w pełni gotowy na majówkowe świętowanie.

Wielkie sieci otwarte do późna. Gdzie zrobimy zakupy 26 kwietnia?

Nadchodząca niedziela 26 kwietnia 2026 roku to jedna z nielicznych dat w roku, kiedy zakaz handlu nie obowiązuje. Oznacza to, że wszystkie popularne dyskonty i markety będą do dyspozycji klientów. Sklepy takie jak Biedronka, Lidl, Auchan czy Kaufland otworzą swoje drzwi w standardowych godzinach, a wiele z nich, chcąc ułatwić nam przedmajówkowe zakupy, będzie czynnych do godziny 22:00, a nawet dłużej (informacji trzeba szukać w konkretnych sklepach).

Warto pamiętać, że niedziele handlowe to dla dużych sieci czas intensywnej walki o klienta. Z tego powodu dyskonty przygotowują specjalne akcje promocyjne, które często obejmują produkty idealne na majówkę – od mięs na grilla, przez napoje, aż po akcesoria ogrodowe. Przed wyjściem z domu dobrze jest przejrzeć aktualne gazetki promocyjne, by nie tylko zrobić zakupy, ale też realnie zaoszczędzić.

Kalendarz niedziel handlowych 2026

Jutrzejsza niedziela handlowa jest trzecią w tym roku. Zgodnie z harmonogramem zaplanowano łącznie osiem takich terminów w 2026 roku. Oznacza to, że po weekendzie zostanie nam jeszcze pięć niedziel, w których będziemy mogli swobodnie odwiedzić galerie handlowe i markety. Planowanie domowego budżetu i czasu staje się znacznie prostsze, gdy znamy te daty z wyprzedzeniem.

Kolejne niedziele handlowe w 2026 roku wypadają:

28 czerwca (przed wakacjami), 30 sierpnia (przed powrotem do szkół), 6 grudnia, 13 grudnia, 20 grudnia (przedświąteczny maraton zakupowy).

Grudzień będzie pod tym względem wyjątkowo łaskawy, oferując aż trzy niedziele z otwartymi sklepami, co z pewnością ułatwi przygotowania do Bożego Narodzenia.

Zakaz handlu w niedziele. Jakie są wyjątki?

Sejm przyjął uchwałę o zakazie handlu 10 stycznia 2018 roku. Ustawa ta precyzyjnie określa zasady, według których większość placówek handlowych musi pozostać zamknięta w niedziele oraz w święta państwowe. Głównym celem tych przepisów było zapewnienie pracownikom handlu czasu na odpoczynek z rodziną.

Ustawodawca przewidział jednak szereg odstępstw od tych przepisów. Dzięki temu w każdą niedzielę (również tę niehandlową) legalnie działają: apteki, stacje benzynowe, piekarnie, cukiernie, sklepy prowadzone osobiście przez właścicieli (lub ich rodziny), punkty handlowe na dworcach i lotniskach, kwiaciarnie oraz wybrane sklepy w strefach turystycznych.