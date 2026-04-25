Planujesz majówkowego grilla i boisz się gigantycznych kolejek w sklepach tuż przed długim weekendem? Jest dobra wiadomość: 26 kwietnia wypada niedziela handlowa, więc zakupy zrobisz we wszystkich dużych sieciach handlowych. Niektóre sklepy będą otwarte nawet dłużej niż do godz. 22:00.
Jeśli masz napięty grafik, pamiętaj, że jutrzejsza niedziela handlowa (26 kwietnia) to dobry moment na spokojne uzupełnienie zapasów przed zbliżającym się długim weekendem. Dzięki temu unikniesz nerwów tuż przed 1 maja, kiedy to sklepy będą zamknięte, a nam – jak to zwykle bywa – zabraknie węgla do grilla lub ulubionej karkówki. Jeśli tylko pogoda dopisze, będziesz w pełni gotowy na majówkowe świętowanie.
Wielkie sieci otwarte do późna. Gdzie zrobimy zakupy 26 kwietnia?
Nadchodząca niedziela 26 kwietnia 2026 roku to jedna z nielicznych dat w roku, kiedy zakaz handlu nie obowiązuje. Oznacza to, że wszystkie popularne dyskonty i markety będą do dyspozycji klientów. Sklepy takie jak Biedronka, Lidl, Auchan czy Kaufland otworzą swoje drzwi w standardowych godzinach, a wiele z nich, chcąc ułatwić nam przedmajówkowe zakupy, będzie czynnych do godziny 22:00, a nawet dłużej (informacji trzeba szukać w konkretnych sklepach).
Warto pamiętać, że niedziele handlowe to dla dużych sieci czas intensywnej walki o klienta. Z tego powodu dyskonty przygotowują specjalne akcje promocyjne, które często obejmują produkty idealne na majówkę – od mięs na grilla, przez napoje, aż po akcesoria ogrodowe. Przed wyjściem z domu dobrze jest przejrzeć aktualne gazetki promocyjne, by nie tylko zrobić zakupy, ale też realnie zaoszczędzić.
Kalendarz niedziel handlowych 2026
Jutrzejsza niedziela handlowa jest trzecią w tym roku. Zgodnie z harmonogramem zaplanowano łącznie osiem takich terminów w 2026 roku. Oznacza to, że po weekendzie zostanie nam jeszcze pięć niedziel, w których będziemy mogli swobodnie odwiedzić galerie handlowe i markety. Planowanie domowego budżetu i czasu staje się znacznie prostsze, gdy znamy te daty z wyprzedzeniem.
Kolejne niedziele handlowe w 2026 roku wypadają:
Grudzień będzie pod tym względem wyjątkowo łaskawy, oferując aż trzy niedziele z otwartymi sklepami, co z pewnością ułatwi przygotowania do Bożego Narodzenia.
Zakaz handlu w niedziele. Jakie są wyjątki?
Sejm przyjął uchwałę o zakazie handlu 10 stycznia 2018 roku. Ustawa ta precyzyjnie określa zasady, według których większość placówek handlowych musi pozostać zamknięta w niedziele oraz w święta państwowe. Głównym celem tych przepisów było zapewnienie pracownikom handlu czasu na odpoczynek z rodziną.
Ustawodawca przewidział jednak szereg odstępstw od tych przepisów. Dzięki temu w każdą niedzielę (również tę niehandlową) legalnie działają: apteki, stacje benzynowe, piekarnie, cukiernie, sklepy prowadzone osobiście przez właścicieli (lub ich rodziny), punkty handlowe na dworcach i lotniskach, kwiaciarnie oraz wybrane sklepy w strefach turystycznych.
Bez przeszkód działają również lokale usługowe: restauracje, kawiarnie, bary czy kina. Pamiętajmy jednak, że w przypadku małych sklepów osiedlowych lub punktów franczyzowych decyzja o otwarciu w niedzielę należy do właściciela. Jeśli planujecie zakupy w lokalnym punkcie, warto wcześniej sprawdzić wywieszkę na drzwiach, ponieważ godziny otwarcia mogą się różnić od tych standardowych.