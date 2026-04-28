Kolejne cięcia w letniej siatce połączeń. Odwołują loty z Katowic i Gdańska Fot. DyziO/Shutterstock

Sezon wakacyjny wchodzi w okres szczytu, a jedna z największych linii lotniczych w Europie masowo kasuje połączenia. Kiedy Polacy liczyli, że to już koniec złych informacji, przyszedł kolejny cios. Najnowsza decyzja giganta zaboli zwłaszcza w Gdańsku i Katowicach.

Polacy z niepokojem patrzą na swoje wakacyjne plany. Ryanair zapowiedział co prawda, że z powodu wzrostu cen paliwa lotniczego nie planuje odwoływać połączeń. Nieco spokoju wprowadziły też biura podróży, które przynajmniej na moment przestały podnosić ceny wakacji. Problemem aktualnie wydaje się głównie Lufthansa, która dalej tnie swój rozkład lotów. Niestety właśnie wyleciały z niego kolejne trasy do Polski.

Lufthansa odwołuje kolejne loty z Polski. Nie wrócą co najmniej do końca października

Czarna passa Lufthansy niestety trwa w najlepsze. Przypomnijmy, że jej problemy zaczęły się od strajków pracowników, a skończyły na zamknięciu jednej z należących do grupy linii lotniczych. W kwietniu pożegnaliśmy Lufthansa CityLine, która zostawiła po sobie wyrwę w rozkładzie lotów. Na dodatek ta stale się powiększa.

Lufthansa zapowiedziała, że w konsekwencji zamknięcia części swojej działalności do października usunie ok. 20 tys. połączeń. Na tej liście znalazły się także te do Polski. Jako pierwsze zniknęły loty z Wrocławia i Gdańska do Monachium. Te pierwotnie usunięto do końca maja. W drugiej fali z rozkładu wyleciały loty z Bydgoszczy i Rzeszowa do Frankfurtu. Ich powrotu nie należy się spodziewać wcześniej niż pod koniec października, czyli w momencie wejścia w życie zimowej siatki połączeń.

Na tym jednak niemiecki przewoźnik nie zakończył usuwania lotów z Polski. W ramach trzeciej serii odwołane zostały wszystkie loty z Katowic do Frankfurtu, co nieoficjalnie potwierdziła redakcja Fly4free.pl. To duża niespodzianka, ponieważ było to jedyne połączenie z Katowic do dużego hubu przesiadkowego. Po drugie, połączenia te były realizowane przez Air Dolomiti (kolejną linię wchodzącą w skład Lufthansa Group), a nie przez skasowaną linię CityLine.

Lufthansa nieprędko wróci z lotami do Gdańska

Ponieważ kształtowanie nowej letniej siatki w Lufthansie jeszcze trwa, niestety możemy spodziewać się kolejnych anulacji. Złe informacje otrzymali już podróżni z Gdańska. Wielu z nich do końca miało nadzieję, że od 1 czerwca znów polecą do Monachium. Teraz jest już pewne, że ta trasa zniknęła z rozkładu co najmniej do końca października. Jest to niespodzianka, ponieważ połączenie to cieszyło się sporym zainteresowaniem, a lotnisko w Gdańsku miało prowadzić rozmowy z Niemcami na temat jego przywrócenia.

