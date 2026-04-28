Przemysław Czarnek wymyślił receptę na problem mieszkaniowy. Jego komunikat do młodszego pokolenia zwraca uwagę na konieczność zakładania rodzin pomimo braku mieszkań. Bo przecież problem dotykający współcześnie milionów Polaków "to jest kwestia przede wszystkim kulturowa, nie materialna".

Tym razem pytanie dotyczyło kryzysu mieszkaniowego w Polsce. Młody mężczyzna zapytał Przemysława Czarnka o tę kwestię w trakcie spotkania, które odbyło się w Piotrkowie Trybunalskim:

– Czy ma Pan jakiś plan na rozwiązanie obecnej polityki mieszkaniowej, bo wedle danych Eurostatu mamy najszybciej drożejące mieszkania w Europie – zastanawiał się przedstawiciel młodszego pokolenia.

Polityk zdecydował się zarysować szerszy kontekst problemu, zwrócił uwagę na kwestie kulturowe, ale dał też jasną odpowiedź na zagwostki młodszego pokolenia:

– Tłumaczmy naszym dzieciom, naszej młodzieży. Zakładajcie rodziny. Nie czekajcie na to, co będzie, tylko zakładajcie rodziny. Bez rodzin nie przeżyjecie, choćbyście mieli sześć mieszkań. Nie odkładajcie tego w czasie, nie odkładajcie tego w czasie.

Nie stać cię na mieszkanie? Może w takim razie warto pomyśleć o dziecku? Polityka prorodzina to przecież kwestia kulturowa. Carpe diem: "Nie odkładajcie tego."

W swojej wypowiedzi Przemysław Czarnek wspomniał także o wielu pomysłach, które mogą rozwiązać kryzys mieszkaniowy. Bardziej precyzyjnie zarysował on tylko jeden z nich – stałe raty kredytowe. Kandydat PiS na premiera zwrócił też uwagę, że własność nie zawsze jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem kwestii mieszkaniowej i można rozważyć inne modele.

Raporty prognozujące sytuację mieszkaniową w Polsce do roku 2040 wskazują na silne zmiany dotyczące tego aspektu codziennego funkcjonowania. Większość społeczeństwa aspiruje do posiadania własnych czterech kątów i traktuje to jako życiowy priorytet. Jest to element budowania bezpieczeństwa (m.in. takiego, które sprzyja zakładaniu rodzin), ale też bardzo istotny komponent w ramach życia zawodowego (bo spora część z nas pracuje przecież zdalnie). Według niektórych scenariuszów polska struktura rynku w kolejnych dekadach może wyglądać zgoła odmiennie od aktualnej. Są prognozy, które wskazują na spadek własności mieszkań do zaledwie 55 proc. w ciągu najbliższych 14 lat.

Przemysław Czarnek nową twarzą PiS

Wypowiedzi Przemysława Czarnka są związane z jego przedwyborczą aktywnością. Kandydat PiS na premiera stał się w ostatnim czasie bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Na bieżąco angażuje się w spotkania z wyborcami i konferencje prasowe.