Fontanna Neptuna ucierpiała przez wandalizm Fot.Stas Moroz/Shutterstock

Nieodpowiedzialne zachowanie turystów odbija się na jednym z najbardziej znanych zabytków Europy. Tym razem incydent we Włoszech wywołał oburzenie mieszkańców i władz miasta.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Choć podróże mają dostarczać wyjątkowych wspomnień, często słyszy się o sytuacjach, w których turyści przekraczają granice rozsądku. Popularne kierunki turystyczne nie tylko zmagają się z tłumami, ale również z niszczeniem ich dziedzictwa kulturowego. Wszystko przez to, że możliwość taniego podróżowania nie tylko napędza nadmierną turystykę; zwiększa również turystykę nieświadomą, w której podróżni odwiedzają znane destynacje bez wiedzy na temat kraju i znaczenia jego zabytków.

Znana atrakcja we Włoszech zniszczona. Wszystko przez nieostrożną turystkę

Jak podaje "Independent", jedna z turystek odwiedzających Florencję pod koniec kwietnia dopuściła się aktu wandalizmu przy słynnej Fontannie Neptuna, znajdującej się na placu Piazza della Signoria. Monument, który powstał już w szesnastym wieku, jest jednym z symboli miasta i co roku przyciąga tysiące odwiedzających z całego świata.

REKLAMA

Fontanna została zbudowana w latach 1563-1565, aby uczcić uruchomienie nowego akweduktu w mieście. Jej centralną część stanowi postać rzymskiego boga mórz, Neptuna, otoczonego przez rzeźby koni i innych postaci. Ze względu na jasny marmur mieszkańcy nadali jej przydomek "Biancone".

Według informacji przekazanych przez władze miasta 28-letnia kobieta wspięła się na konstrukcję, ignorując jej zabezpieczenia. Jak tłumaczyła później służbom, jej celem było wykonanie zadania w ramach tzw. przedślubnego wyzwania. Polegało ono na dotknięciu intymnej części rzeźby. Na miejscu zareagowała policja, która zauważyła turystkę, gdy ta wspinała się na fontannę.

REKLAMA

Mimo szybkiej reakcji nie udało się uniknąć szkód. Po przeprowadzeniu oględzin stwierdzono uszkodzenia elementów zabytku. Były to fragmenty kopyt koni oraz detale rzeźbiarskie. Zniszczenia określono jako "niewielkie", jednak każda taka sytuacja wiąże się z pracami konserwatorskimi.

Nie jest to pierwszy przypadek uszkodzenia tej fontanny, bo jej historia jest pełna perturbacji. W szesnastym wieku konieczne było zamontowanie ogrodzenia, aby zapobiec wykorzystywaniu fontanny jako miejsca do mycia. W osiemnastym wieku jedna z części rzeźby została skradziona, a w czasie zamieszek sto lat później monument ucierpiał od kul armatnich.

REKLAMA

To nie pierwszy raz. Turystyka coraz większym problemem dla miast

Incydent we Florencji to przykład problemu związanego z nadmierną turystyką. Wiele europejskich miast zmaga się dziś nie tylko z tłumami, ale również z brakiem poszanowania dla zabytków i lokalnej społeczności. Jednym z takich miejsc jest Split, który od lat uchodzi za popularny kierunek wśród podróżnych nastawionych na nocne życie.