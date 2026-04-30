Jedna z najlepszych plaż świata znajduje się w Grecji. Dziwne, że turyści jeszcze tam nie dotarli Fot. leoks/Shutterstock

Plaże są jednym z punktów, bez których wiele osób nie wyobraża sobie podróżowania. Widok piaszczystego brzegu otoczonego lazurową wodą i bujną roślinnością to wręcz wymarzona sceneria. Jednak z powodu masowej turystyki o takie miejsca jest coraz trudniej. Niemniej czasami zdarzają się jeszcze perełki.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

The World's Best 50 Beaches każdego roku wysyła ponad tysiąc influencerów, podróżników i dziennikarzy podróżniczych w świat, aby pomogli w znalezieniu najpiękniejszych plaż do kolejnego rankingu. Najnowsze zestawienie właśnie ujrzało światło dzienne, a na liście znalazło się 11 europejskich wybrzeży. W zestawieniu pojawiły się Grecja, Hiszpania czy Portugalia, ale w zdecydowanie mniej klasycznym wydaniu.

Światowym numerem jeden w rankingu najlepszych plaż została Entalula na Filipinach. Biały piasek tamtejszego wybrzeża kontrastuje z ostrymi skałami i bujną roślinnością. Z powodu natury otaczającej to miejsce dostęp tam jest bardzo utrudniony. Jedyną opcją jest podpłynięcie od strony morza. Dzięki temu miejsce to pozostaje wolne od masowej turystyki.

REKLAMA

Żeby wypocząć na jednej z najlepszych plaż świata, wcale nie musicie lecieć daleko. Drugie miejsce w zestawieniu zajęła bowiem Fteri. To miejsce otoczone skałami na wyspie Kefalonia w Grecji. O tej największej z Wysp Jońskich najpewniej o wiele więcej wiedzą gracze niż turyści. Kefalonia pozostaje bowiem poza szlakiem masowej turystyki, ale wiele godzin spędzili na niej fani "Assassin's Creed Odyssey". To właśnie na tej wyspie rozpoczyna się akcja gry.

Miejsce trzecie zajęła plaża Wharton w Australii. W czołowej piątce znalazły się jeszcze Nosy Iranja na Madagaskarze i East Beach na wyspie Vomo na Fidżi. W czołowej dziesiątce na próżno szukać kolejnych miejsc w Europie. W dużej mierze jest to efektem ogromnej popularności Starego Kontynentu wśród podróżnych, przez co o dzikie plaże bez tłumów jest u nas po prostu coraz trudniej. Choć Grecja robi co może, aby przywrócić swojemu wybrzeżu dziewiczy kształt.

REKLAMA

Na miejscu 12. w światowym rankingu znalazła się Cala Macarella na hiszpańskiej Minorce. Ta mniejsza siostra Majorki w archipelagu Balearów jest ogromnym rezerwatem przyrody, dzięki czemu nie brakuje tam uroczych zakątków bez masowej turystyki. Na miejscu 18. znalazła się natomiast Cala dei Gabbiani na włoskiej Sardynii. Warto ją odwiedzić przy okazji zgłębiania sekretów długowieczności Sardyńczyków.

Miejsce 29. zajęła plaża Kaputas na Turkusowym Wybrzeżu Turcji. Nieco dalej, bo na 34. lokacie, znów pojawiła się Grecja, a dokładniej Porto Katsiki na Lefkadzie. Tuż za jej plecami znalazła się natomiast Santa Giulia na francuskiej Korsyce. Pozostałe europejskie plaże wyróżnione w zestawieniu to kolejno:

REKLAMA