Najpiękniejsza trasa w Europie ponownie otwarta. Nikt nie wędrował nią przez 2 lata Fot. Simon Dannhauer/Shutterstock

Aktywna turystyka z każdym rokiem cieszy się coraz większą popularnością. Znaczne grono turystów zamiast plaży i hotelu z all inclusive chce kontaktu z naturą, górskich wypraw albo wycieczek rowerowych. Idealnym miejscem na taki aktywny urlop jest Madera, która właśnie otwiera jeden ze swoich najpiękniejszych szlaków.

Madera to synonim natury i dzikiej przyrody, która otacza tam turystów na każdym kroku. Po mojej pierwszej, choć krótkiej wizycie, doskonale rozumiem, dlaczego nazywa się ją Wyspą Wiecznej Wiosny, ale i skąd bierze się tak duże zainteresowanie polskich turystów podróżami do tego miejsca. Jeśli chcecie tam wrócić albo polecieć po raz pierwszy, właśnie zyskujecie dodatkowy powód. Po dwóch latach zamknięcia turyści wrócą na najpiękniejszą trasę, jaka tam istnieje.

Madera przywraca uwielbianą trasę. Wielki powrót po niszczycielskim pożarze

Madera znana jest z jednych z najładniejszych szlaków trekkingowych w Europie. Już same spacery wzdłuż lewad zapewniają ogromną porcję emocji i wrażeń. Jednak to szlak PR1, wiodący od Pico do Areeiro do Pico Ruivo i łączący trzy najwyższe szczyty wyspy, przez lata był uznawany za ten najpiękniejszy.

Niestety wiele zmieniło się w 2024 roku. Podczas fatalnego pożaru, który zniszczył ok. 5 tys. hektarów lasów i zieleni na wyspie, doszło do osunięcia ziemi, w wyniku którego trasa PR1 została uszkodzona i częściowo zamknięta. Niedługo po ugaszeniu ognia i oszacowaniu strat lokalne władze ruszyły z jej odbudową, a prace remontowe właśnie dobiegły końca.

Pierwsze osoby miały już możliwość przetestowania nowego szlaku. Pod koniec kwietnia przebiegli tamtędy uczestnicy Madeira Island Ultra Trail, a chwilę później trasę ponownie zamknięto. Jednak jak informuje serwis jm-madeira.pt, jej pełne otwarcie ma mieć miejsce już 1 maja.

Najpiękniejszy szlak na Maderze sporym wydatkiem. Na trasie czekają was m.in. wulkaniczne tunele

PR1 nie jest długą trasą. Mierzy ok. 7 kilometrów, a jej pokonanie zajmuje ok. 3,5 godziny. Jestem jednak pewna, że znaczna część osób spędza tam znacznie więcej czasu z dwóch powodów. Po pierwsze, w trakcie wędrówki zmierzacie przez trzy najwyższe szczyty Madery: Pico do Areeiro (1818 m n.p.m.), Pico das Torres (1851 m n.p.m.), którego się nie zdobywa, ale mija stromą trasą, i Pico Ruivo (1862 m n.p.m.), co wymaga niemałej kondycji.

Drugim powodem są niesamowite widoki, które czekają na was na szlaku. Trasa biegnie przez obszar Natura 2000. Pokonacie strome zbocza, a także tunele wydrążone w skałach wulkanicznych. Kiedyś były one schronieniem dla bydła i pasterzy, a dziś są atrakcją turystyczną. Dodatkowo, jeżeli pogoda będzie wam sprzyjała, wędrówka szlakiem może przypominać spacer w chmurach. Te bowiem często spowijają lasy rosnące poniżej wierzchołków.

