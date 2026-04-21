Wakacje all inclusive drożeją, ale nie wszędzie. W biurach podróży widać wyraźny trend

Do rozpoczęcia letnich wakacji zostały już tylko 2 miesiące, a sytuacja na rynku lotniczym nie jest łatwa. Coraz częściej mówi się o możliwym braku paliwa lotniczego, zwłaszcza że rozmowy na Bliskim Wschodzie nie przynoszą upragnionego kompromisu. Ta sytuacja dość mocno wpływa na polskie biura podróży i ceny wczasów all inclusive.

Ceny paliw na stacjach utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. Nie inaczej jest także w lotnictwie. Za litr paliwa do samolotu trzeba było przed tygodniem zapłacić 5,32 zł. Jak podaje Traveldata, to o 98,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie sprzed roku. Równocześnie jednak podwyżki w biurach podróży nie dotknęły wszystkich podróżnych.

All inclusive w Egipcie blisko najniższej ceny. Hiszpania na przeciwnym biegunie

Polacy mają swoich ulubieńców na wczasy all inclusive. Wiele z tych kierunków w ostatnich dniach wyraźnie potaniało. W biurach podróży zainteresowanie wczasami w Turcji nadal jest duże, ale ceny i tak wyraźnie tam spadają. Przed tygodniem za tygodniowy urlop płaciliśmy co prawda tylko o 6 zł mniej, a średnia wyniosła 5225 zł, ale tendencja spadkowa utrzymuje się tam od początku marca (z jednym wyjątkiem).

Od końca lutego w oczach topnieją natomiast ceny wakacji all inclusive w Egipcie. Przed tygodniem spadły tam one o kolejne 47 zł, a średnia utrzymuje się na poziomie 3847 zł. To bezapelacyjnie najtańszy kierunek na takie wakacje w tym sezonie. Za drugą w zestawieniu Tunezję płacimy średnio 3963 zł, a za trzecią Bułgarię 4043 zł.

Jak podkreśla "Rzeczpospolita", powołując się na raport Traveldaty dotyczący cen wyjazdów z terminem wylotu między 3 a 9 sierpnia, w biurach podróży bardzo wyraźnie widać jeden trend. Im kraj znajduje się dalej od regionu Bliskiego Wschodu, tym wakacje w nim są droższe. Idealnym przykładem są tu Wyspy Kanaryjskie. Po ostatniej podwyżce o 25 zł za tygodniowy urlop trzeba zapłacić tam aż 6307 zł. To nowy rekord. Wyraźnie drożeją także wakacje all inclusive w Portugalii, Maroku, Hiszpanii kontynentalnej, na Majorce i we Włoszech.

Wakacje all inclusive średnio wyraźnie droższe niż przed rokiem

Traveldata porównała także aktualne ceny wakacji all inclusive do tych sprzed roku. Średnio płacimy za nie o 189 zł więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku. W raporcie podkreślono, że największe podwyżki dotyczą wczasów na Lanzarote (+606 zł), Sardynii (+580 zł) i na Teneryfie (+578 zł). Spośród ulubieńców Polaków Egipt jest droższy o 146 zł, Turcja o 145 zł, a Grecja o 187 zł. Jednak to za Wyspy Kanaryjskie płacimy średnio aż 436 zł więcej niż przed rokiem.