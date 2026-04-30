Strajki w branży lotniczej wpływają na życie milionów ludzi. Wszelkie opóźnienia zaburzają siatkę połączeń, a całkowite odwołania lotów mogą uziemić ludzi na długie dni i godziny. W maju będzie miał miejsce kolejnym strajk, który wpłynie na plany podróżnych w całej Europie.

W 2026 wyjątkowo dużo dzieje się w branży lotniczej. Zaczęło się od Lufthansy, która w pierwszym kwartale strajkowała już trzy razy. Protesty miały ogromny impakt i spowodowały odwołanie setek lotów, także tych z Polski.

Strajk w Belgii sparaliżuje lotnisko

Teraz kolejne ważne europejskie lotnisko zapowiada strajki – jest to Brussels Airport. Wszystko przez trzy główne związki zawodowe (ACV, ABVV i ACLVB), które koncentrują się na warunkach pracy w sektorze lotniczym i zapowiadają protesty na 12 maja 2026 roku. Według "The Brussels Times" nawet połowa lotów zaplanowanych na ten dzień ma być odwołana.

Czego żądają związkowcy? Tak jak w przypadku Lufthansy poszło o emerytury. Przedstawiciele związków zawodowych wskazują na sprzeczności, jakie obowiązują w belgijskim prawie, wedle którego wiek emerytalny dla pilotów w Belgii wynosi 66 lat. Według ostatnich doniesień może on zostać podniesiony do 67 lat.

Nie byłoby w tym niczego dziwnego, gdyby nie to, że przepis nie ma sensu w połączeniu z wytycznymi Unii Europejskiej. Według UE piloci komercyjni mogą latać samodzielnie jedynie do 60. roku życia. Przez kolejne pięć lat mogą kontynuować działalność zawodową, ale tylko pod warunkiem, że są członkami załogi wieloosobowej, a pozostali członkowie załogi nie ukończyli 60 lat. 65. rok życia to nie tylko pierwszy moment, w którym piloci mogą przejść na emeryturę. To także wiek, po którym mają zakaz dalszego latania w lotnictwie komercyjnym. Argumentem jest tutaj bezpieczeństwo.

W belgijskim prawie znajduje się więc ogromna luka. Bo do osiągnięcia oficjalnego wieku emerytalnego piloci mają cały rok, w którym nie mogą już wykonywać swojego zawodu. W rezultacie wielu pilotów zostaje zwolnionych wcześniej, bez odprawy.

"To absurdalna sytuacja: piloci są zobowiązani do pracy, ale jednocześnie muszą zaprzestać wykonywania swojej podstawowej działalności w wieku 65 lat. Przepisy są tu ewidentnie wadliwe" – stwierdziły związki zawodowe we wspólnym oświadczeniu.

Sprawdź swój lot. Nie wszystkie informacje na stronie lotniska są aktualne

Lotnisko w Brukseli poinformowało o strajkach w komunikacie na stronie internetowej. Choć nie podaje konkretnych lotów, radzi, by na bieżąco śledzić powiadomienia przewoźników, którzy mają zaplanowane połączenia z Brussels Airport na ten dzień.

