Donald Trump uderza w polski sektor automotive. W międzyczasie Przemysław Czarnek rozmawia w jego rezydencji o przemyśle energetycznym. TVP Info / youtube.com/@tvpinfo

Przemysław Czarnek odwiedził rezydencję Mar-a-Lago. Spotkał się w niej ze współpracownikami prezydenta Donalda Trumpa. Przedmiotem podjętych rozmów miały być kwestie współpracy Polski i USA m.in. w zakresie energetyki.

Podczas gdy znaczna część liderów liczących się gospodarek europejskich dystansuje się od Donalda Trumpa, kandydat na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, Przemysław Czarnek, odwiedza willę amerykańskiego prezydenta. O wizycie w rezydencji Mar-a-Lago polityk poinformował 3 maja na X.

Powodem odwiedzin w "siedzibie Donalda Trumpa" mają być "rozmowy o rozwoju współpracy gospodarczej, w tym o energetyce jądrowej oraz roli Polski jako przyszłego hubu gazowego." Przemysław Czarnek w Mar-a-Lago spotkał się z "czołowymi przedstawicielami amerykańskiego biznesu" i "współpracownikami Donalda Trumpa".

Były szef MEN w trakcie swojej podróży do USA spotkał się także z Polonią. W ramach obchodów Dnia Poloni i Polaków za Granicą, który odbywa się 2 maja, odwiedził on członków Polsko-Amerykańskiego Klubu Sobieski w Palm Beach.

Donald Trump na wojnie z NATO i europejskim przemysłem

Moment wizyty w Mar-a-Lago jest dosyć niefortunny. W ostatnim czasie Donald Trump podjął dwa działania, które istotnie wpływają na stabilność NATO i percepcję USA jako sojusznika w oczach europejskich liderów.

Prezydent USA podjął decyzję o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z baz na terenie Niemiec. Pierwotnie kontyngent miał zostać zredukowany o 5 tys. członków personelu. Ostatecznie poinformowano o znacznie większej redukcji, póki co bez konkretów.

Donald Trump zapowiedział też drakońską podwyżkę ceł do 25 proc., która ma w najbliższym tygodniu objąć europejski sektor motoryzacyjny. Propozycja Waszyngtonu spotkała się z ostrą reakcją ze strony UE. Szef komisji handlu międzynarodowego w Parlamencie Europejskim, Bernd Lange, określił amerykański ruch "planem nie do przyjęcia".

Strategia prezydenta USA jest konsekwencją jego sporów m.in. z kanclerzem Friedrichem Merzem, ale też innymi przedstawicielami europejskich władz, które krytykowały go za zainicjowanie działań wojennych w regionie Bliskiego Wschodu.

Przeciwko polityce Waszyngtonu wypowiadali się m.in. Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Keir Starmer, ale też np. Donald Tusk i Radosław Sikorski. Ostatnie ruchy Donalda Trumpa krytykowane były też ze strony obozu MAGA, choć raczej w kwestii obrażania papieża Leona XIV (którego w kontekście wojny na Bliskim Wschodzie prezydent oskarżał o działania na rzecz Iranu) niż samej strategii Pentagonu.

Amerykańskie cła będą miały wpływ na Polskę

Cło w wysokości 25 proc., które w zasadzie można nazwać sankcją (ze względu na jego represyjny charakter), może mieć ogromny wpływ na rentowność polskiego sektora automotive. To filar naszej gospodarki, który stanowi ogromny około 8-procentowy wkład w PKB.

Polska jest niezwykle istotnym państwem w kontekście zaopatrywania fabryk należących do największych graczy na rynku motoryzacyjnym. Nad Wisłą powstają m.in. silniki, akumulatory, skrzynie biegów i komponenty z tworzyw sztucznych.

Działania USA, które dążą do uderzenia w niemiecki sektor automotive, w rzeczywistości mogą spowodować ogromne straty w układzie naczyń połączonych, którym jest europejski przemysł motoryzacyjny.