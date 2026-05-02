Andrzej Poczobut znalazł się na liście doradców Karola Nawrockiego w ramach Rady do spraw Polonii i Polaków za Granicą. Prezydent na pierwszą majówkę w trakcie swojego urzędu szykuje kilka ciekawych pomysłów. Wśród nich jest powołanie rady ds. Nowej Konstytucji i wyznaczenie nowych generałów i admirałów.

Karol Nawrocki powołał kolejny organ doradczy – Radę do spraw Polonii i Polaków za Granicą.

– Moim zadaniem jako Prezydenta Polski i Państwa zadaniem pozostaje, aby jedna trzecia narodu pozostająca poza granicami Polski nie oderwała się od dwóch trzecich, które pozostają w granicach Rzeczypospolitej Polskiej – zapowiedział w trakcie uroczystości 2 maja 2026 roku.

Prezydent na swojego doradcę powołał m.in. uwolnionego z białoruskiej niewoli Andrzeja Poczobuta. Dziennikarz nie odniósł się jeszcze do tej rewelacji. Niedawno na swoim profilu na X udostępnił nowe zdjęcie profilowe na tle aparatury medycznej. Jego stan zdrowia jest szeroko komentowany w mediach.

Przewodniczącym rady do spraw Polonii i Polaków za Granicą zostanie Konstanty Radziwiłł. Jego zastępcami będą Anna Maria Anders (pierwszy zastępca) i Tadeusz Antoniak (drugi zastępca).

Łącznie prezydent powołał 64 osoby. Część powołań była związana również z odznaczeniami. Wojciech Woźniak i Konstanty Radziwiłł otrzymali Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski. Bogdan Płatek został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zdzisław Malczewski odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydent przyznał też Złote Krzyże Zasług i Srebrne Krzyże Zasług osobom zaangażowanym w sprawę polską za granicami kraju.

Kolejna rada tuż za rogiem, jej zapowiedź nastąpi prawdopodobnie 3 maja

Jak podaje RMF FM rada, do spraw Polonii i Polaków za Granicą nie będzie jedynym organem powołanym przez Nawrockiego w trakcie majówki. Kolejnym ma być Rada Nowej Konstytucji. Na jej czele ma stanąć prof. Dariusz Dudek. Prawdopodobnie znajdą się w niej też Paweł Kukiz i Krzysztof Szczucki. Być może na doradców zostaną powołani także przedstawiciele Konfederacji, w tym Przemysław Wipler.

Rada ma być powołana z okazji obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja, które upamiętnia uchwalenie Konstytucji 3 maja. Temat nowej konstytucji jest coraz szerzej poruszany po obydwóch stronach sporu politycznego. Faktyczny kształt rady poznamy już jutro.

Karol Nawrocki mianował i awansował generałów

– Proszę przyjąć gratulacje za dzisiejsze nominacje. One są wyrazem głębokiego szacunku do waszej drogi, którą już przeszliście. Są szacunkiem dla waszego profesjonalizmu, dla waszej dyspozycyjności wobec Rzeczypospolitej Polskiej – tak prezydent Karol Nawrocki dziękował nowo mianowanym i awansowanym przedstawicielom generalicji i admiralicji. Jak podaje oficjalny komunikat ze strony prezydenta, na stopień generała dywizji awansowani zostali:

gen. bryg. Dariusz Lewandowski – Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej gen. bryg. Michał Strzelecki – Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych

Na stopień generała brygady mianowanych zostało 9 oficerów:

płk Dariusz Dróżdż – Dowódca 20 Brygady Zmechanizowanej płk Krzysztof Duda – Dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej płk Marcin Dusza – Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich płk Piotr Gołos – Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej płk Jarosław Kowalski – I Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej płk Andrzej Kupis – Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych płk Andrzej Lis – Zastępca Dowódcy Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych płk Piotr Męczyński – Dowódca 18 Brygady Artylerii płk Robert Polak – Zastępca Szefa Zarządu Szkolenia P7, Sztab Generalny Wojska Polskiego

