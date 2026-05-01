Biedronka zaskoczyła swoich klientów wyjątkową promocją na czas majówkowych zakupów. W wyznaczonych datach kupujący otrzymają podwójny zwrot kaucji za nabyte opakowania, co czyni tegoroczny długi weekend wyjątkowo opłacalnym.
Podczas długiego weekendu sklepy zazwyczaj prześcigają się w przyciąganiu uwagi klientów różnymi akcjami promocyjnymi czy specjalnie wydłużonymi godzinami pracy. Tym razem jednak sieć Biedronka zaproponowała prawdziwy hit – podwojoną kaucję, która dla wielu może stać się kluczowym argumentem przy wyborze miejsca na zakupy do grilla.
Biedronka bierze kaucję na siebie. Został już tylko jeden dzień na skorzystanie
Z okazji majówki popularna sieć przygotowała akcję pod hasłem "Biedronka bierze kaucję na siebie". Cały mechanizm wystartował już w czwartek, 30 kwietnia, i potrwa do soboty, 2 maja. Dzisiaj, 1 maja, ze względu na to, że mamy dzień ustawowo wolny od pracy, sklepy pozostają nieczynne. Na skorzystanie z tego "hitu" pozostał nam więc już tylko jutrzejszy dzień.
Zasady akcji są niezwykle proste. Klient kupujący napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym płaci za nie standardową stawkę. Jednak w ramach promocji, równowartość tej kaucji otrzymuje natychmiast w formie vouchera na kolejne zakupy.
To nie wszystko – po opróżnieniu butelek i oddaniu ich do butelkomatu, konsument odzyskuje kaucję po raz drugi, już na tradycyjnym kuponie, zgodnie z ogólnymi zasadami systemu. W praktyce oznacza to, że sieć bierze koszt opakowania na siebie, a klient realnie zyskuje, dbając przy tym o ekologię.
Aby w pełni wykorzystać tę okazję, warto pamiętać o kilku istotnych szczegółach technicznych. Wartość pojedynczej kaucji w przypadku plastikowych butelek oraz puszek wynosi standardowe 0,50 zł, a przy jednej transakcji można uzbierać voucher o maksymalnej wartości do 20 zł.
Uzyskany w ten sposób bonus będzie można zrealizować tuż po majówce, w dniach od 4 do 9 maja 2026 roku. Należy jedynie dopilnować, aby przy finalnych zakupach z użyciem vouchera ich wartość była wyższa o co najmniej 1 zł od kwoty widniejącej na kuponie. Sieć zaznacza również, że cała akcja promocyjna nie obejmuje butelek szklanych, skupiając się wyłącznie na opakowaniach z plastiku i metalu.
Zasady systemu kaucyjnego w Polsce
Emocje wokół recyklingu w naszym kraju nie opadają od momentu, gdy 1 października 2025 roku oficjalnie ruszył ogólnopolski system kaucyjny. Początki nie były łatwe – mierzyliśmy się z awariami butelkomatów i gigantycznymi kolejkami przed marketami. Szybko jednak okazało się, że na zwrotach opakowań można realnie zarobić. Na rynku pojawiło się nawet zapotrzebowanie na nowe, nietypowe usługi związane z masowym przewożeniem butelek do punktów skupu.
Całe zamieszanie to efekt wdrożenia unijnej dyrektywy SUP. Polska została zobowiązana do osiągnięcia bardzo ambitnych poziomów zbiórki odpadów. W bieżącym, 2025 roku, musimy odzyskać 77 proc. opakowań, a do 2029 roku wskaźnik ten ma wzrosnąć aż do 90 proc. System, który funkcjonuje od jesieni ubiegłego roku, obejmuje trzy główne grupy produktów:
Majówkowa oferta Biedronki to wyraźny krok w stronę oswojenia klientów z nowymi przepisami i nagrodzenia tych, którzy segregują odpady. To już nie tylko zwykły zwrot wpłaconych pieniędzy, ale realna premia za proekologiczne wybory. Warto więc jutro, przed niedzielnym grillowaniem, uzupełnić zapasy i zgarnąć dodatkowe środki na kolejne zakupy.