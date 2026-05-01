W Biedronce realnie zarobisz na kaucji Fot. Unsplash.com / Prime Press Photo

Biedronka zaskoczyła swoich klientów wyjątkową promocją na czas majówkowych zakupów. W wyznaczonych datach kupujący otrzymają podwójny zwrot kaucji za nabyte opakowania, co czyni tegoroczny długi weekend wyjątkowo opłacalnym.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Podczas długiego weekendu sklepy zazwyczaj prześcigają się w przyciąganiu uwagi klientów różnymi akcjami promocyjnymi czy specjalnie wydłużonymi godzinami pracy. Tym razem jednak sieć Biedronka zaproponowała prawdziwy hit – podwojoną kaucję, która dla wielu może stać się kluczowym argumentem przy wyborze miejsca na zakupy do grilla.

Z okazji majówki popularna sieć przygotowała akcję pod hasłem "Biedronka bierze kaucję na siebie". Cały mechanizm wystartował już w czwartek, 30 kwietnia, i potrwa do soboty, 2 maja. Dzisiaj, 1 maja, ze względu na to, że mamy dzień ustawowo wolny od pracy, sklepy pozostają nieczynne. Na skorzystanie z tego "hitu" pozostał nam więc już tylko jutrzejszy dzień.

REKLAMA

Zasady akcji są niezwykle proste. Klient kupujący napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym płaci za nie standardową stawkę. Jednak w ramach promocji, równowartość tej kaucji otrzymuje natychmiast w formie vouchera na kolejne zakupy.

To nie wszystko – po opróżnieniu butelek i oddaniu ich do butelkomatu, konsument odzyskuje kaucję po raz drugi, już na tradycyjnym kuponie, zgodnie z ogólnymi zasadami systemu. W praktyce oznacza to, że sieć bierze koszt opakowania na siebie, a klient realnie zyskuje, dbając przy tym o ekologię.

Aby w pełni wykorzystać tę okazję, warto pamiętać o kilku istotnych szczegółach technicznych. Wartość pojedynczej kaucji w przypadku plastikowych butelek oraz puszek wynosi standardowe 0,50 zł, a przy jednej transakcji można uzbierać voucher o maksymalnej wartości do 20 zł.

REKLAMA

Uzyskany w ten sposób bonus będzie można zrealizować tuż po majówce, w dniach od 4 do 9 maja 2026 roku. Należy jedynie dopilnować, aby przy finalnych zakupach z użyciem vouchera ich wartość była wyższa o co najmniej 1 zł od kwoty widniejącej na kuponie. Sieć zaznacza również, że cała akcja promocyjna nie obejmuje butelek szklanych, skupiając się wyłącznie na opakowaniach z plastiku i metalu.

Zasady systemu kaucyjnego w Polsce

REKLAMA

Całe zamieszanie to efekt wdrożenia unijnej dyrektywy SUP. Polska została zobowiązana do osiągnięcia bardzo ambitnych poziomów zbiórki odpadów. W bieżącym, 2025 roku, musimy odzyskać 77 proc. opakowań, a do 2029 roku wskaźnik ten ma wzrosnąć aż do 90 proc. System, który funkcjonuje od jesieni ubiegłego roku, obejmuje trzy główne grupy produktów:

Butelki plastikowe (PET) jednorazowego użytku o pojemności do 3 litrów. Puszki metalowe (aluminiowe i stalowe) do 1 litra pojemności. Butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra.