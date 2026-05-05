Donald Tusk na posiedzeniu rządu zarzucił prezydentowi i liderom PiS "udawanie głupich". Fot. KPRM

Donald Tusk ostro rozpoczął wtorkowe posiedzenie rządu. Nawiązał do ostatnich afer związanych z rynkiem kryptowalut i dodał, że pracuje nad rozwiązaniami ustawowymi w tej kwestii z odpowiednimi ministrami. – Mówię o tym dzisiaj dlatego, że wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może także pan prezydent i lidery PiS nie mogą już dłużej udawać głupich – stwierdził.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Donald Tusk na wstępie poinformował, że razem z odpowiednimi ministrami wrócił do sprawy kryptowalut i "ustawowego rozwiązania kontroli państwa nad tym rynkiem".

Po tym, jak przedstawicieli PiS i prezydenta Karola Nawrockiego oskarżył o "udawanie głupich", kontynuował: – Przepraszam za te mocne słowa, ale w tej chwili to nie są już tajne notatki, ani dyskretne dochodzenie prokuratury, wszystkie fakty, także dzięki dziennikarskim śledztwom, dzięki pracy instytucji są już na stole – mówił premier.

– Mieliśmy do czynienia z firmą, której źródła, nie że są dwuznaczne, tylko są wyjątkowo ciemne, to jest tzw. bratwa, mafia rosyjska i jej pieniądze zaangażowane w zorganizowanie giełdy kryptowalut Zondacrypto, to jest porwanie lub zabójstwo, bo ta sprawa do dzisiaj nie jest ostatecznie wyjaśniona, założyciela i pierwszego właściciela – dodał.

REKLAMA

– To jest sprawa finansowania przez tę giełdę kryptowalut rozmaitych kampanii związanych z PiS-em, organizowanie, finansowanie, patronowanie politycznym imprezom w trakcie kampanii prezydenckiej na rzecz prezydenta Nawrockiego, to jest finansowanie bezpośrednie polityków prawicy, w tym byłego ministra Ziobro, za którego czasów, gdy był prokuratorem generalnym, ta giełda rozhulała się na dobre, mimo że prokuratura dobrze wiedziała, jaka jest geneza tej firmy – wspomniał Tusk.

– To były w końcu skuteczne niestety działania PiS-u, Konfederacji i prezydenta Nawrockiego, aby zablokować dwukrotnie regulacje dotyczące tego rynku. Regulacje, które oczywiście nie zbawią świata, nie uratują wszystkich oszczędności ludzi, my sobie dobrze z tego zdajemy sprawę, ale mogą dać narzędzia państwu polskiemu, zanim wkroczy prokuratura, zanim wkroczą służby specjalne, ale takie narzędzie, które pomogą ostrzegać publicznie wszystkich, którzy chcą inwestować – nadmienił szef rządu.

REKLAMA