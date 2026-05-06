W maju wody Bałtyku odsłoniły wrak statku Fot. Tomasz Wozniak/Shutterstock

Morze Bałtyckie skrywa wiele tajemnic. W maju tego roku woda odsłoniła jedną z nich. Zdjęcia tajemniczego świadectwa historii obiegły media społecznościowe. Komentujący spekulują na temat historii tego obiektu.

Wszystko zaczęło się we wtorek, 5 maja, kiedy na plaży w Piaskach w wodzie zauważono konstrukcję wystającą z piasku. Działo się to niedaleko portu, przy wejściu nr 6. Po bliższych oględzinach zardzewiały kształt został rozpoznany: są to pozostałości barki zatopionej w wodach Bałtyku.

"To rzadki widok". Zdjęcia wraku z Bałtyku obiegły sieć

O tajemniczym znalezisku poinformował profil "Hello Mierzeja" na Facebooku. Jak poinformował autor posta, barka najprawdopodobniej pochodzi z czasów drugiej wojny światowej. "To rzadki widok, który przyciąga uwagę spacerowiczów i miłośników historii – jeszcze do niedawna pozostawały całkowicie ukryte pod wodą. Warto wybrać się na spacer i zobaczyć to na własne oczy" – zachęcano na profilu.

W komentarzach rozpoczęły się spekulacje na temat pochodzenia barki i okoliczności, w jakich znalazła się pod wodą. Niektórzy komentujący zwrócili uwagę, że powinien zainteresować się nią konserwator zabytków. Jak na razie wszelkie szczegóły na temat wraku pozostają jedynie przypuszczeniami. W dodatku zardzewiała konstrukcja już za niedługo może zniknąć nam z oczu. Wszystko przez przypływ, który już teraz nanosi dodatkowe warstwy piasku na barkę. Za moment wrak ponownie całkowicie zniknie pod wodą.

Bałtyk skrywa wiele tajemnic. Część pamiątek po II wojnie światowej można oglądać w muzeach

Miłośnicy historii nie muszą jednak się załamywać. Pozostałości historii, takie jak wrak odkryty na plaży w Piaskach, można zobaczyć w innych miejscach. Burzliwa historia Polski sprawiła, że nie brakuje nam obiektów takich jak ten odsłonięty przez wody Bałtyku. Wiele z nich można zobaczyć w muzeach w całym kraju.

Jednym z miejsc, które udostępnia tego rodzaju atrakcje odwiedzającym, jest na przykład Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Można tam zobaczyć liczne zabytki pochodzące z badań podwodnych. Są to na przykład armaty wydobyte z wraków leżących na dnie Bałtyku. Przewaga oglądania takich atrakcji w muzeum jest taka, że w przeciwieństwie do świeżo odkrytej barki na plaży są już opisane i przygotowane dla publiczności.

Innym miejscem, w którym odkryjemy podobne obiekty, jest Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie. Jest to unikalne miejsce, w którym także można zobaczyć autentyczne fragmenty statków wydobyte z dna Bałtyku. Można tam również dowiedzieć się więcej o pracy konserwatorów, którzy przywracają blask wydobytym obiektom.

