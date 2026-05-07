System Odyseusz pomaga Polakom za granicą Fot.columbo.photog/Shutterstock

Już wkrótce wakacje, a Polacy ruszą na kolejne zagraniczne wyprawy. W tym roku bezpieczeństwo podróży staje się jednak ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. W odpowiedzi na to rząd przygotowuje aktualizację systemu Odyseusz.

Ostatnie konflikty na świecie sprawiły, że coraz więcej osób planujących wyjazdy myśli nie tylko o atrakcjach, ale też o własnym bezpieczeństwie. W odpowiedzi na te potrzeby rząd zapowiada modernizację systemu Odyseusz.

Nowa odsłona Odyseusza. Ma być prościej i szybciej

Jak podaje "Rzeczpospolita", Ministerstwo Spraw Zagranicznych pracuje nad unowocześnieniem programu Odyseusz. Program ten służy m.in. do rejestrowania podróży zagranicznych Polaków. Dzięki planowanej aktualizacji serwis ma stać się bardziej intuicyjny dla podróżnych, a także wygodniejszy w obsłudze.

Zmiany nie są przypadkowe. Wydarzenia ostatnich miesięcy, zwłaszcza te związane z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie, sprawiają, że zainteresowanie rejestracją w systemie rośnie. Problem do tej pory polegał na tym, że wielu turystów zgłasza swój pobyt dopiero w trakcie podróży, często w momencie, gdy pojawia się zagrożenie.

Tymczasem ideą Odyseusza jest wcześniejsze informowanie służb o planowanym wyjeździe, co pozwala szybciej reagować w sytuacjach kryzysowych. Program działa od 12 lat i został stworzony właśnie po to, by pomagać Polakom za granicą.

Integracja z mObywatelem i nowe powiadomienia. Odyseusz w nowej odsłonie

Planowana modernizacja wprowadzi kilka istotnych zmian. Jedną z najważniejszych będzie integracja systemu z aplikacją mObywatel. Dzięki temu użytkownicy będą mogli w jednym miejscu sprawdzić najważniejsze informacje o kraju, do którego się wybierają.

Nowością ma być także możliwość subskrybowania powiadomień dotyczących konkretnego państwa, takich jak na przykład zmiany w ostrzeżeniach dla podróżnych – bez konieczności rejestrowania wyjazdu. Resort chce również postawić na komunikatory. Z obserwacji wynika, że Polacy za granicą często wyłączają transmisję danych, ale nadal korzystają z aplikacji do wiadomości. To właśnie przez nie mają trafiać ważne komunikaty.

Dodatkowo nowa wersja Odyseusza wprowadzi powiadomienia typu push. Będą to krótkie alerty wyświetlane w czasie rzeczywistym na ekranach urządzeń podróżnych. Nawet wtedy, gdy aplikacja nie jest aktywnie używana.

Jak używać Odyseusza?

Korzystanie z Odyseusza jest wyjątkowo proste. Istnieją dwie możliwości zgłoszenia swojego wyjazdu. Jeżeli wyjeżdżasz rzadko, swoją podróż możesz zarejestrować w prosty sposób bez zakładania konta na stronie https://odyseusz.msz.gov.pl/.

Jeżeli podróże są natomiast stałym elementem naszego życia służbowego bądź prywatnego, najlepiej jest założyć konto. W ten sposób dostaniesz możliwość edytowania swoich danych, a zgłaszanie kolejnych podróży będzie po prostu łatwiejsze. Użytkownicy dostaną również newsletter na swoją skrzynkę.