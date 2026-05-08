Bartosz Grodecki bierze BBN. Nawrocki musiał szybko gasić pożar po Cenckiewiczu Fot. Facebook / Kancelaria Prezydenta

Karol Nawrocki ogłosił następcę Sławomira Cenckiewicza w BBN. Jeden z najważniejszych urzędów przy prezydencie zostanie objęty przez Bartosza Grodeckiego.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, poznaliśmy nazwisko nowego szefa BBN. Został nim Bartosz Grodecki – były wiceszef MSWiA, a ostatnio doradca zarządu spółki RADMOR.

– To człowiek, który od blisku 20 lat służy państwu polskiemu. Wykazywał się świadomością tego, co dzieje się w architekturze bezpieczeństwa Polski i na świecie. Wywiązywał się z zadań, które wymagały odporności psychicznej – podkreślał Karol Nawrocki. – Gratuluję odwagi panu Grodeckiemu. Bezpieczeństwo jest fundamentem naszego rozwoju i dobrobytu naszej wspólnoty – stwierdził.

Prezydent podziękował też za służbę Sławomirowi Cenckiewiczowi. Zdaniem prezydenta, poprzedni szef BBN dobrze wykonywał swoje obowiązki.

Sławomir Cenckiewicz odszedł z urzędu 23 kwietnia 2026 roku. Jego rezygnacja odbyła się w atmosferze politycznego skandalu. Urzędnik pozbawiony został poświadczeń bezpieczeństwa. Nie był więc w stanie skutecznie egzekwować swojej funkcji, która wymaga dostępu do informacji niejawnych.

Próby przywrócenia uprawnień skończyły się niepowodzeniem, nawet pomimo wygranego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym sporu z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Wyrok odrzucający skargi kasacyjne KPRM nie okazał się wystarczającą przesłanką, by uprawnienia przywrócić.

Brak poświadczeń bezpieczeństwa jest w zasadzie czynnikiem dyskwalifikującym z roli szefa BBN, do którego obowiązków należy m.in.:

Realizacja i nadzór nad zadaniami w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Monitorowanie i dokonywanie analizy strategicznych warunków bezpieczeństwa narodowego. Opracowywanie dokumentów o charakterze strategicznym. Monitorowanie działalności Sił Zbrojnych RP, w tym planów operacyjnych. Stałe monitorowanie i przekazywanie prezydentowi informacji o wydarzeniach mających znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Karol Nawrocki tworzy sprytną sieć wpływów. W co tak właściwie gra prezydent?

Prezydent tworzy wokół siebie imponująco rozległą sieć ekspertów i działaczy. Chociażby dziś, 8 maja, Kancelaria Prezydenta RP zapowiedziała aż 5 wystąpień ministrów i doradców Karola Nawrockiego w mediach.

Organom konsultacyjnym przy prezydencie bardzo szybko przybywa personelu. Mowa tu nawet o dziesiątkach nowych powołań w skali miesiąca. Jest to polityka niezwykle odmienna od tej, którą wybierał Andrzej Duda. Poprzedni prezydent opierał swoje zaplecze na stabilnym i wąskim gronie ekspertów.