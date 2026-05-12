W najnowszym globalnym zestawieniu, które porównuje największe miasta świata, Polska zaznaczyła swoją obecność w mocny sposób. Jeden z naszych ośrodków znalazł się w gronie miejsc, w których ze względu na dostępność zieleni żyje się wyjątkowo dobrze.

Betonoza to zmora współczesnych metropolii, jednak nie wszędzie natura przegrywa z infrastrukturą. W najnowszym zestawieniu przygotowanym przez magazyn "Time Out" oraz Intrepid Travel, podsumowanym przez "National Geographic", sprawdzono, gdzie mieszkańcy mogą cieszyć się najlepszym dostępem do parków i ogrodów. Wyniki badania przeprowadzonego wśród 24 tys. osób na całym świecie zaskakują. W czołówce znalazł się też polski akcent.

Światowi liderzy ekologii. Gdzie natura wygrywa?

Na szczycie listy najbardziej zielonych miast globu znalazło się brytyjskie Bath. Miasto położone wśród wzgórz Cotswolds zachwyca połączeniem zabytkowej architektury z siecią tras spacerowych i ogrodów, takich jak Prior Park Landscape Garden.

Zaraz za nim uplasowało się amerykańskie Chicago. Choć kojarzy się ono głównie z drapaczami chmur i dużą społecznością polonijną, niewiele osób wie, że znajduje się tam ponad sześćset parków i projekty, takie jak "Wild Mile", czyli pływający ekosystem na rzece, który przywraca miastu naturalne mokradła. Na trzecim stopniu podium stanął kanadyjski Montreal, słynący z parku Mount Royal i licznych ogrodów botanicznych.

Jednak zieleń to nie tylko estetyka, lecz również lekarstwo na zmiany klimatu. Wysokie pozycje miast takich jak Ryga, Sztokholm czy Singapur to nie przypadek. Miasta te od lat realizują strategie "miast-ogrodów". Dzięki obecności zieleni nie tylko poprawiają one estetykę krajobrazu, ale przede wszystkim obniżają temperaturę w upalne dni.

Zielona rewolucja w Krakowie. Mieszkańcy zachwyceni

Choć w powyższym rankingu pierwsze skrzypce gra Bath, polskie miasto również znalazło się w zestawieniu. Kraków zajął wysokie 14. miejsce, wyprzedzając wiele europejskich i amerykańskich ośrodków. Z badania wynika, że ponad 80 procent mieszkańców stolicy Małopolski ocenia dostęp do natury w mieście jako bardzo łatwy.

Nie powinno być to zaskoczeniem. Polskie miasta coraz częściej przyciągają uwagę reszty świata, zwyciężając w kolejnych międzynarodowych rankingach. Raz doceniane są za historyczne perełki, innym razem za wysoką jakość życia czy atrakcyjną ofertę turystyczną.

W ostatnim czasie Kraków znalazł się na przykład w top 10 miast, które mają najpiękniejsze Stare Miasto. Gród Kraka, razem z Warszawą, zajął również wyjątkowo wysokie miejsce wśród najlepszych miast dla cyfrowych nomadów.