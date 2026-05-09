PKP Intercity lubi zaskakiwać promocjami. Tym razem specjalna oferta pozwoli niektórym pasażerom kupić bilet za jedyne 10 złotych. Obowiązują jednak specjalne warunki.

PKP Intercity nie szczędzi na promocjach i nowych inicjatywach. W tym roku polskie koleje ruszyły na przykład ze specjalnym programem lojalnościowym, który pozwoli klientom zbierać punkty i zaoszczędzić na przejazdach. Niedawno rozpoczęła się również sprzedaż biletów na wakacyjną linię Adriatic Express, która zabierze Polaków do Chorwacji i Słowenii. W maju można załapać się na bilety w promocyjnej cenie. Nowa akcja została z kolei przygotowana na nadchodzące święto najmłodszych pasażerów.

Specjalna akcja PKP Intercity. Bilety na Dzień Dziecka za 10 zł

Tym razem chodzi o Dzień Dziecka, który polskie koleje postanowiły świętować, ogłaszając specjalną promocję. W dniu 1 czerwca, który w tym roku wypada w poniedziałek, dzieci i młodzież będą mogły jeździć koleją na różnych trasach dzięki biletom za jedyne 10 zł. Ta symboliczna cena będzie dotyczyć przejazdów wszystkimi regularnymi pociągami PKP Intercity, w tym TLK, IC, EIC oraz EIP w klasie drugiej.

Aby skorzystać z promocji, trzeba mieścić się w wyznaczonym przedziale wiekowym – od 4 do 16 lat. Młodsi podróżni jak zwykle skorzystają z darmowych przejazdów. Siedemnasto- i osiemnastolatkowie zostali natomiast wykluczeni z promocji. Cały czas mogą jednak skorzystać z biletów ulgowych przysługujących uczniom.

Co ważne, opiekunowie maluchów również skorzystają z promocyjnych cen. Przy rezerwowaniu biletu muszą wybrać ofertę "Taniej z Bliskimi". Oferuje ona trzydziestoprocentową zniżkę dla grup podróżujących razem. W jednej grupie może znaleźć się od dwóch do sześciu osób, a w jej skład mogą wchodzić również dzieci korzystające z preferencyjnych cen biletów.

Warunki promocji PKP Intercity. Gdzie pojechać na Dzień Dziecka?

Aby cena za bilet dla dziecka wynosiła 10 zł, musimy spełnić kilka warunków. Po pierwsze wyjazd pociągu musi odbyć się dokładnie w dniu 1 czerwca. Oznacza to, że jeśli wybierzemy się w podróż nocnym pociągiem, zniżkę dostaniemy tylko w sytuacji, w której godzina odjazdu przypada na Dzień Dziecka. Należy również pamiętać, by mieć przy sobie dokument potwierdzający wiek dziecka, np. legitymację szkolną, dowód osobisty, paszport, książeczkę zdrowia, czy akt urodzenia.

Bilety można kupować od 2 do 27 maja, co daje nam dużo czasu na zaplanowanie wypadu z dzieckiem. A gdzie możemy wybrać się z naszą pociechą? Na terenie całej Polski mamy liczne atrakcje, które oferują coś specjalnego z okazji święta najmłodszych. Jest to na przykład park rozrywki Energylandia w Zatorze. Do końca maja kupimy tam promocyjne bilety na atrakcje dla całej rodziny – przy zakupie 3 sztuk, bilet dla dziecka otrzymamy gratis.

