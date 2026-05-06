Już wkrótce wakacje. Niestety, w czasach, w których paliwo drożeje, wielu z nas odkłada rezerwację biletów na tegoroczny urlop. Na szczęście samochód czy samolot to nie jedyne środki, które przetransportują nas w rajskie klimaty. PKP Intercity ponownie uruchomiło wakacyjną linię do Chorwacji. Bilety złapiemy w promocyjnej cenie.

Ulubionymi kierunkami na wakacje Polaków pozostają Egipt i Turcja, ale w gronie kierunków wybieranych na samodzielnie organizowane wyjazdy czołowe lokaty zajmuje Chorwacja. I nie zmieni tego nawet fakt, że od tego sezonu jeden z kurortów wprowadził nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Liczby nie kłamią: w zeszłym roku kraj nad Adriatykiem odwiedziło rekordowe 1,24 mln polskich turystów i wszystko wskazuje na to, że w kolejny sezon będzie jeszcze lepszy od poprzedniego.

Adriatic Express z nową trasą. Pociąg pojedzie nad Adriatyk w Chorwacji i Słowenii

Wielu Polaków martwi się cenami paliwa, które od czasu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie podniosły się niemal trzykrotnie. Dla wielu może być to powód, by zrezygnować z wakacji. Dla osób, które zastanawiają się, jak pojechać na wczasy i zaoszczędzić na podróży, PKP Intercity wychodzi z propozycją. 5 maja ruszyła sprzedaż biletów na wakacyjną linię Adriatic Express, która zabierze nas na rajskie plaże w Chorwacji i do Słowenii. Bilety można dostać w promocyjnej cenie.

Adriatic Express nie jest nową inicjatywą. Wakacyjna linia PKP Intercity, którą w sezonie można wygodnie dojechać nad Adriatyk, po raz pierwszy przyjęła pasażerów już w 2025 roku. W tym roku przechodzi ona jednak zmiany. Od tego sezonu linią można dojechać nie tylko do Rijeki, lecz po raz pierwszy również do słoweńskiego Kopru. Zwiększona została także częstotliwość przejazdów: od czerwca tego roku będzie on kursował sześć, a nie cztery razy w tygodniu. Podróż potrwa ok. 20 godzin, więc dla niektórych może to być nie lada przeprawa. Pierwszy przejazd odbędzie się 26 czerwca.

Ruszyła sprzedaż biletów na pociąg do Chorwacji. Gdzie rezerwować przejazd i ile to kosztuje?

Sprzedaż biletów ruszyła we wtorek 5 maja. Przez najbliższe dni dostaniemy je w promocyjnej cenie. Co ważne, promocja jest tymczasowa i obowiązuje zasada "kto pierwszy, ten lepszy". Bilety zarezerwowane w promocyjnej cenie są bezzwrotne.

Wybór miejsc jest duży. W pociągu nr 1277/1276 relacji Warszawa-Rijeka-Warszawa kupimy miejsca do siedzenia albo do leżenia. Promocyjne bilety startują już od 44,90 euro, czyli od ok.194 zł. Obowiązuje pięć poziomów cenowych, które uzależnione są od etapu promocji, ale i rodzaju wagonu. Na przykład za miejsca leżące w kuszetce zapłacimy znacznie więcej, bo ceny zaczynają się od 69,90 euro, czyli od ok. ok. 302 zł w jedną stronę.

