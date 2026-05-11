Coraz więcej zagranicznych turystów w Polsce. Jedno z naszych miast za wzrostem rezerwacji biletów lotniczych o 130 proc. Fot. Patryk Kosmider/Shutterstock

Polska staje się coraz modniejszym krajem na wakacje. I choć wielu z nas nie może tego zrozumieć, potwierdzają to dane. Coraz więcej osób ucieka z zatłoczonych i gorących regionów Europy, aby cieszyć się naszą naturą, miastami, ale i urokami Bałtyku. Liczby mówią same za siebie.

Oferta turystyczna Polski rozwija się od lat. Bardzo długo jedynie Polacy odkrywali uroki wielu naszych zakamarków, ale z czasem nasze muzea, atrakcje i nowoczesną bazę hotelową docenili także zagraniczni podróżni. Napływ europejskich turystów może zapewnić nam otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, ale i bez niego liczby rezerwacji lotów do Polski rosną błyskawicznie.

Polska przyciąga zagranicznych turystów. Najszybciej rosną Hiszpanie

Liście zagranicznych turystów wybierających wakacje w Polsce przyjrzało się Kiwi.com, a ich dane rzucają nowe światło na naszą turystykę. Liderami w kwestii liczby odwiedzających pozostają oczywiście mieszkańcy Wielkiej Brytanii, których w te wakacje ma być u nas aż o 178 proc. więcej.

Bardzo ciekawie wygląda jednak pozycja wicelidera. Drugą najliczniejszą nacją dokonującą rezerwacji przez Kiwi.com są bowiem Hiszpanie. To bardzo ciekawa informacja, bo przecież to my uwielbiamy spędzać dłuższe urlopy w Alicante, Barcelonie, na Costa del Sol albo Wyspach Kanaryjskich, które niezmiennie są w TOP 5 ulubionych kierunków na all inclusive. Równocześnie jednak liczba hiszpańskich turystów wybierających Polskę na wakacje rośnie o ponad 200 proc.

Podium uzupełnia kolejny kierunek, który to Polakom kojarzy się z wakacjami. Trzecie miejsce zajmują bowiem Włosi ze wzrostem na poziomie 158 proc. Jak dodaje Kiwi.com, wyraźnie rośnie także liczba podróżnych z Litwy (awans o 16 pozycji), Bułgarii (awans o 14 miejsc) czy Łotwy (awans o 13 miejsc). Niezmiennie coraz chętniej wybierają nas także Rumuni, którzy awansowali o 10 miejsc. A gdzie są Niemcy, Czesi, a nawet Słowacy, którzy pokochali trasę Wizz Aira do Gdańska? Warto podkreślić, że wszystkie te nacje do Polski docierają najczęściej własnymi autami lub pociągami, a nie połączeniami lotniczymi, w których sprzedaży pośredniczy Kiwi.com.

Wcale nie Kraków. To Warszawa przyciąga najwięcej zagranicznych turystów

Przez lata wydawało się, że turystyczną wizytówką Polski jest Kraków ze swoim zabytkowym Starym Miastem i urokliwymi zakamarkami Kazimierza. Tymczasem zgodnie z danymi GUS, ale i najnowszym zestawieniem Kiwi.com, liderem w kategorii zagranicznych podróżnych jest Warszawa.

Liczba rezerwacji lotów do naszej stolicy wzrosła aż o 130,2 proc. Kraków notuje natomiast o 58,5 proc. więcej przylotów zagranicznych turystów. Podium uzupełnia Gdańsk (+26 proc.), a w czołowej piątce znalazły się jeszcze Wrocław (+78,5 proc.) i Katowice (25,2 proc.). Ciekawie wygląda także bardzo dynamiczny wzrost zainteresowania podróżami do Bydgoszczy. Choć tamtejsze lotnisko zajmuje odległe 11. miejsce w zestawieniu, to liczba rezerwacji wzrosła tam aż o 131,2 proc. Czyżby miał to być nowy turystyczny hit Polski?

