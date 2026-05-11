Wakacje all inclusive drożeją w oczach, ale i tak cieszą się dużym zainteresowaniem. Królami takich wczasów są Egipt i Turcja, ponieważ mamy najlepszy stosunek jakości do ceny. Jeśli jednak szukacie naprawdę budżetowego kierunku, to pozycję lidera zajął właśnie kto inny.

Polscy turyści chętnie sięgają po oferty wakacji w biurach podróży. Zamiast martwić się o znalezienie lotów, wybór noclegu i organizację transferu, w przypadku wczasów all inclusive wszystko dogadujemy i opłacamy w jednym miejscu. Bez dodatkowych niemiłych niespodzianek jak na Booking.com. Trzeba jednak pamiętać, że ceny ofert u touroperatorów potrafią się bardzo szybko zmieniać.

Wakacje all inclusive w Egipcie i Turcji wyraźnie podrożały

Ceny wakacji all inclusive cały czas uważnie monitoruje Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata, a kolejne raporty co tydzień publikuje "Rzeczpospolita". Z najnowszych danych wynika, że przed tygodniem (chwilę po majówce) ceny wczasów w biurach podróży z wylotem między 3 a 9 sierpnia wzrosły o 35 zł. Tym samym zakończył się okres względnej stabilizacji po dwóch tygodniach z symbolicznymi obniżkami średniej kwoty.

Kiedy jednak przyjrzymy się dokładniej mapie z cenami wakacji w basenie Morza Śródziemnego, zauważymy, że przed tygodniem ceny obniżyły tylko trzy kraje i jeden region. O 8 zł staniała Portugalia, a 9 zł można było oszczędzić, wybierając Maltę, która w najbliższych latach może zmniejszyć oferowanie wczasów all inclusive. Wyraźniej, bo o 23 zł, spadła cena Bułgarii, a o 57 zł mniej płacimy za Majorkę.

Równocześnie do dużych zmian doszło w naszych ulubionych kierunkach. Wakacje all inclusive w Turcji i Egipcie ustanowiły bowiem nowe rekordy. Pierwszy z tych krajów przed tygodniem podrożał średnio o 24 zł, przez co aktualnie płacimy za niego 5282 zł (najwięcej od momentu rozpoczęcia sprzedaży wakacji 2026). W przypadku kraju faraonów podwyżka wyniosła 88 zł, a średnia cena wzrosła do 4051 zł. To pierwszy raz, kiedy średnia cena wakacji w Egipcie przekroczyła granicę 4 tys. zł. Duża w tym zasługa Hurghady, która przed tygodniem podrożała o 141 zł.

Nowy najtańszy kierunek na wakacje all inclusive. Bolesne podwyżki rok do roku

Jeszcze przed tygodniem tytuł najtańszego kierunku na wakacje all inclusive należał do Egiptu, jednak po podwyżkach wiele się tam zmieniło. Aktualnie najmniej płacimy za wczasy w Bułgarii, gdzie średnia wyniosła 4017 zł. Kraj faraonów zajmuje drugie miejsce, a podium uzupełnia Tunezja, za którą płacimy 4063 zł. Tym samym na nieco ponad miesiąc przed rozpoczęciem wakacji nie ma już w biurach podróży kraju, którego średnia cena utrzymałaby się poniżej 4 tys. zł.

I choć aktualne podwyżki są bolesne, to różnicę najwyraźniej widać, kiedy zestawi się obecne ceny z tymi sprzed roku. Średnio za urlop płacimy aż 213 zł więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku, co w dużej mierze jest spowodowane wzrostem cen paliwa lotniczego.

