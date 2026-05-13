Karol Nawrocki na marginesie szczytu B9 w Bukareszcie zabrał głos ws. Zbigniewa Ziobry w USA Fot. YouTube.com / Prezydent RP

– Mam nadzieję, że nikomu w Polsce nie chodzi po głowie, żeby to wprowadzać do oficjalnych relacji polsko-amerykańskich, bo to by było niepoważne i nieodpowiedzialne – stwierdził Karol Nawrocki na konferencji prasowej w Bukareszcie. Tak prezydent odniósł się do ucieczki Zbigniewa Ziobry do USA.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Karol Nawrocki w Bukareszcie bierze udział w spotkaniu grupy B9. Kluczowym tematem rozmów były relacje transatlantyckie. Polski prezydent podkreślał rolę Stanów USA w NATO i stwierdził, że "rozbijanie relacji państw europejskich ze Stanami Zjednoczonymi jest w interesie Federacji Rosyjskiej".

W trakcie konferencji prasowej Nawrocki dostał od dziennikarzy pytanie ws. ucieczki Zbigniewa Ziobry do USA. Jak stwierdził, jest "to chyba pewien problem, w który może nie powinniśmy zagłębiać naszych gości zagranicznych, ale to także trwoga, którą pewnie znają także prezydenci innych państw".

REKLAMA

Karol Nawrocki skomentował ucieczkę Zbigniewa Ziobry do USA

– Podczas gdy dzieją się rzeczy fundamentalne dla naszego bezpieczeństwa, dla Polek, dla Polaków i dla naszego regionu, inni zajmują się wizą dla prywatnego człowieka, który wyjechał, wypełniając formularz i znalazł się w USA. Pomimo wielkiego szacunku dla pani redaktor i do tego pytania, uznaję, że to rzecz naprawdę odnosząca się do prywatnego życia i wypełniania formularza wizowego przez byłego ministra sprawiedliwości – stwierdził Karol Nawrocki.

I dodał: – Mam nadzieję, że nikomu w Polsce nie chodzi po głowie, żeby to wprowadzać do oficjalnych relacji polsko-amerykańskich, bo to by było niepoważne i nieodpowiedzialne.

REKLAMA

Prezydent wziął też w obronę byłego ministra sprawiedliwości. – Nie wyobrażam sobie, żeby to w jakikolwiek sposób mogło wpłynąć na relacje polsko-amerykańskie, bo zarówno ja, jak i prezydent Trump, jesteśmy poważnymi przywódcami swoich państw i wiemy, co jest ważne. Ważne są kwestie militarne, wojskowe, bezpieczeństwa, grupa G20, 300 lat relacji transatlantyckich polskich i amerykańskich, a nie wiza i wyjazd człowieka, który nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce – powiedział.

: