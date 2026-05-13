Wszyscy co roku z niecierpliwością wyczekujemy grudnia i słynnego Spotify Wrapped, by poznać swoje muzyczne podsumowanie ostatnich dwunastu miesięcy. Tym razem jednak platforma przygotowała niespodziankę znacznie wcześniej – z okazji 20. urodzin aplikacja udostępniła nową funkcję "Your Party of the Year(s)".
Spotify to obecnie jedna z najpopularniejszych platform streamingowych na świecie, a jej twórcy chyba zdają sobie sprawę, że osobiste statystyki to coś, co kocha każdy – patrząc na coroczne zamieszanie wokół Spotify Wrapped. Najnowsze zestawienie zabiera użytkowników w sentymentalną podróż i pokazuje dane, których do tej pory serwis nie ujawniał, a sięgają one początków naszej obecności w aplikacji. Wyjaśniamy, co dokładnie ciekawego znajdziemy w podsumowaniu i jak je w ogóle uruchomić.
Podsumowanie dwóch dekad. Jaka była pierwsza piosenka, jakiej przesłuchałeś?
W nowym zestawieniu "Your Party of the Year(s)" Spotify postawiło na głęboką nostalgię i unikalne dane, którymi dotąd nie dzielono się z użytkownikami. Funkcja ta pozwala prześledzić kamienie milowe naszej muzycznej historii. Dowiesz się z niej, kiedy dokładnie był twój pierwszy dzień w serwisie, ile utworów przesłuchałeś łącznie przez wszystkie te lata oraz przypomnisz sobie, jaka była twoja pierwsza piosenka odtworzona na Spotify. Ukoronowaniem zestawienia jest wskazanie najczęściej słuchanego artysty w całej twojej historii korzystania z aplikacji.
Największą gratką dla fanów twardych danych może być jednak specjalna playlista "All-Time Top Songs". Zawiera ona 120 twoich najpopularniejszych utworów wszech czasów, a co najważniejsze – przy każdej piosence widnieje dokładna liczba jej odtworzeń. Jak to bywa w przypadku Spotify, twórcy kładą też ogromny nacisk na aspekt społecznościowy. Na końcu prezentacji znajdziemy specjalne karty do udostępniania, dzięki którym możemy pochwalić się swoimi wynikami w mediach społecznościowych i porównać je ze znajomymi.
Jak włączyć jubileuszowe statystyki?
Nowa funkcja jest dostępna wyłącznie w aplikacji mobilnej i została udostępniona na 144 rynkach w 16 wersjach językowych. Aby sprawdzić swoje osobiste zestawienie, nie trzeba czekać na specjalne powiadomienie – można wywołać je samodzielnie. Wystarczy otworzyć aplikację Spotify na telefonie i w wyszukiwarce wpisać hasło "Spotify 20" lub "Party of the Year(s)". Można również wpisać w przeglądarce mobilnej adres spotify.com/20, który przekieruje nas bezpośrednio do wyników.
Oprócz spersonalizowanych danych, zespół Spotify przygotował również zestaw globalnych playlist. Celebrują one najważniejsze ery, ruchy i zmiany kulturowe, które dokonały się w muzyce przez ostatnie dwie dekady. Wszystkie te kolekcje można znaleźć w specjalnym jubileuszowym centrum wewnątrz aplikacji.
Globalne hity 20-lecia. Kto zdominował rankingi?
Warto przypomnieć, że już w kwietniu Spotify opublikowało ogólne statystyki podsumowujące 20 lat działalności, odsłaniając m.in. najczęściej odtwarzanych artystów, albumy i utwory w historii serwisu. Oto jak prezentują się najważniejsze globalne rankingi:
Najczęściej słuchani artyści wszech czasów:
- Taylor Swift
- Bad Bunny
- Drake
Najczęściej słuchane albumy wszech czasów:
- "Un Verano Sin Ti" – Bad Bunny
- "Starboy" – The Weeknd
- "÷ (Deluxe)" – Ed Sheeran
Najczęściej słuchane utwory wszech czasów:
- "Blinding Lights" – The Weeknd
- "Shape of You" – Ed Sheeran
- "Sweater Weather" – The Neighbourhood
Jubileuszowe statystyki to jednak nie tylko muzyka. Serwis udostępnił również ciekawe dane dotyczące podcastów oraz dynamicznie rozwijającego się rynku audiobooków, co pokazuje, jak bardzo ewoluowały nawyki słuchaczy od momentu startu platformy dwadzieścia lat temu.