Wszyscy co roku z niecierpliwością wyczekujemy grudnia i słynnego Spotify Wrapped, by poznać swoje muzyczne podsumowanie ostatnich dwunastu miesięcy. Tym razem jednak platforma przygotowała niespodziankę znacznie wcześniej – z okazji 20. urodzin aplikacja udostępniła nową funkcję "Your Party of the Year(s)".

Spotify to obecnie jedna z najpopularniejszych platform streamingowych na świecie, a jej twórcy chyba zdają sobie sprawę, że osobiste statystyki to coś, co kocha każdy – patrząc na coroczne zamieszanie wokół Spotify Wrapped. Najnowsze zestawienie zabiera użytkowników w sentymentalną podróż i pokazuje dane, których do tej pory serwis nie ujawniał, a sięgają one początków naszej obecności w aplikacji. Wyjaśniamy, co dokładnie ciekawego znajdziemy w podsumowaniu i jak je w ogóle uruchomić.

Podsumowanie dwóch dekad. Jaka była pierwsza piosenka, jakiej przesłuchałeś?

W nowym zestawieniu "Your Party of the Year(s)" Spotify postawiło na głęboką nostalgię i unikalne dane, którymi dotąd nie dzielono się z użytkownikami. Funkcja ta pozwala prześledzić kamienie milowe naszej muzycznej historii. Dowiesz się z niej, kiedy dokładnie był twój pierwszy dzień w serwisie, ile utworów przesłuchałeś łącznie przez wszystkie te lata oraz przypomnisz sobie, jaka była twoja pierwsza piosenka odtworzona na Spotify. Ukoronowaniem zestawienia jest wskazanie najczęściej słuchanego artysty w całej twojej historii korzystania z aplikacji.

Największą gratką dla fanów twardych danych może być jednak specjalna playlista "All-Time Top Songs". Zawiera ona 120 twoich najpopularniejszych utworów wszech czasów, a co najważniejsze – przy każdej piosence widnieje dokładna liczba jej odtworzeń. Jak to bywa w przypadku Spotify, twórcy kładą też ogromny nacisk na aspekt społecznościowy. Na końcu prezentacji znajdziemy specjalne karty do udostępniania, dzięki którym możemy pochwalić się swoimi wynikami w mediach społecznościowych i porównać je ze znajomymi.

Jak włączyć jubileuszowe statystyki?

Nowa funkcja jest dostępna wyłącznie w aplikacji mobilnej i została udostępniona na 144 rynkach w 16 wersjach językowych. Aby sprawdzić swoje osobiste zestawienie, nie trzeba czekać na specjalne powiadomienie – można wywołać je samodzielnie. Wystarczy otworzyć aplikację Spotify na telefonie i w wyszukiwarce wpisać hasło "Spotify 20" lub "Party of the Year(s)". Można również wpisać w przeglądarce mobilnej adres spotify.com/20, który przekieruje nas bezpośrednio do wyników.

Oprócz spersonalizowanych danych, zespół Spotify przygotował również zestaw globalnych playlist. Celebrują one najważniejsze ery, ruchy i zmiany kulturowe, które dokonały się w muzyce przez ostatnie dwie dekady. Wszystkie te kolekcje można znaleźć w specjalnym jubileuszowym centrum wewnątrz aplikacji.

Globalne hity 20-lecia. Kto zdominował rankingi?

Warto przypomnieć, że już w kwietniu Spotify opublikowało ogólne statystyki podsumowujące 20 lat działalności, odsłaniając m.in. najczęściej odtwarzanych artystów, albumy i utwory w historii serwisu. Oto jak prezentują się najważniejsze globalne rankingi:

Najczęściej słuchani artyści wszech czasów:

Taylor Swift Bad Bunny Drake

Najczęściej słuchane albumy wszech czasów:

"Un Verano Sin Ti" – Bad Bunny "Starboy" – The Weeknd "÷ (Deluxe)" – Ed Sheeran

Najczęściej słuchane utwory wszech czasów:

"Blinding Lights" – The Weeknd "Shape of You" – Ed Sheeran "Sweater Weather" – The Neighbourhood