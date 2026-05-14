Nowe Audi Q4 e-tron z polskim cennikiem. Już bazowa wersja może skusić wiele osób

Audi Q4 e-tron to kluczowy model w elektrycznej gamie producenta z Ingolstadt i niedawno przeszedł gruntowną modernizację. Od 12 maja 2026 roku klienci w Polsce mogą zamawiać zarówno wersję SUV, jak i Sportback. Ceny Audi Q4 SUV e-tron rozpoczynają się od 222 tys. zł.
Audi nie zamierza oddawać pola konkurencji w segmencie kompaktowych SUV-ów na prąd. Choć mogłoby się wydawać, że ich elektryczny przebój rynkowy wciąż wygląda świeżo, inżynierowie z Ingolstadt uznali, że pora na konkretny update. I nie mówimy tu o zmianie koloru nici na fotelach. Dokładniej o tych zmianach pisaliśmy już w naTemat.
Nowe Audi Q4 e-tron z polskim cennikiem
Polska oferta na ten model obejmuje cztery warianty napędowe dla każdej wersji nadwoziowej. Audi Q4 SUV e-tron o mocy 150 kW z akumulatorem 63 kWh kosztuje od 222 000 zł. Topowa odmiana Q4 SUV e-tron quattro performance o mocy 250 kW została wyceniona na 296 800 zł.
W przypadku wersji Sportback ceny rozpoczynają się od 232 100 zł i sięgają 306 900 zł. Dodajmy, że Q4 e-tron w cenie 222 000 zł brutto dostępne jest w leasingu Audi Perfect Lease od 1171 zł netto miesięcznie.
W najnowszej wersji modelu Audi zwiększyło efektywność układu napędowego i możliwości ładowania. W zależności od wersji napędowej nowe Audi Q4 e-tron oferuje zasięg do 592 km WLTP, a maksymalna moc ładowania DC wynosi teraz do 185 kW. W wersjach e-tron quattro performance (SUV/Sportback) uzupełnienie energii od 10 do 80 procent zajmuje około 27 minut.
Pierwsze Audi z taką funkcją. Jak działa ładowanie dwukierunkowe?
Audi Q4 e-tron to pierwszy model marki wyposażony w funkcję ładowania dwukierunkowego. Dzięki technologii Vehicle-to-Load (V2L) samochód może bezpośrednio zasilać urządzenia elektryczne. Energia dostępna jest poprzez gniazdo w bagażniku (o ciągłej mocy 2,3 kW przy 230 V AC) lub opcjonalny adapter podłączany do wysokonapięciowego portu ładowania – umożliwiający korzystanie zarówno z gniazda domowego (2,3 kW), jak i gniazda kempingowego (3,6 kW).
Ponadto, już w zakresie wyposażenia standardowego Q4 e-tron jest również przygotowane do pracy w trybie Vehicle-to-Home (V2H), w którym akumulator wysokiego napięcia może pełnić funkcję dodatkowego magazynu energii dla gospodarstwa domowego. W trybie V2H energia z akumulatora wysokiego napięcia może być przekazywana do domu za pośrednictwem kompatybilnego wallboxa DC. Takie rozwiązanie może dobrze sprawdzić się w połączeniu z instalacjami fotowoltaicznymi.
Koncepcja wnętrza w nowym Q4 e-tron to "Digital Stage" z panoramicznym układem ekranów, obejmującym Audi virtual cockpit oraz centralny ekran MMI o przekątnej 12,8 cala oraz opcjonalny wyświetlacz MMI dla pasażera.
Nowy system infotainment oparty na Android Automotive OS zyskał wsparcie dla ChatGPT. Teraz inteligentny asystent Audi nie tylko zmieni temperaturę, ale też odpowie na skomplikowane pytania w sposób naturalny, co znacznie ma podnosić komfort podróżowania.