Nowe Audi Q4 e-tron z polskim cennikiem. Już bazowa wersja może skusić wiele osób Fot. materiały prasowe Audi

Audi Q4 e-tron to kluczowy model w elektrycznej gamie producenta z Ingolstadt i niedawno przeszedł gruntowną modernizację. Od 12 maja 2026 roku klienci w Polsce mogą zamawiać zarówno wersję SUV, jak i Sportback. Ceny Audi Q4 SUV e-tron rozpoczynają się od 222 tys. zł.

Audi nie zamierza oddawać pola konkurencji w segmencie kompaktowych SUV-ów na prąd. Choć mogłoby się wydawać, że ich elektryczny przebój rynkowy wciąż wygląda świeżo, inżynierowie z Ingolstadt uznali, że pora na konkretny update. I nie mówimy tu o zmianie koloru nici na fotelach. Dokładniej o tych zmianach pisaliśmy już w naTemat.

Nowe Audi Q4 e-tron z polskim cennikiem

Polska oferta na ten model obejmuje cztery warianty napędowe dla każdej wersji nadwoziowej. Audi Q4 SUV e-tron o mocy 150 kW z akumulatorem 63 kWh kosztuje od 222 000 zł. Topowa odmiana Q4 SUV e-tron quattro performance o mocy 250 kW została wyceniona na 296 800 zł.

W przypadku wersji Sportback ceny rozpoczynają się od 232 100 zł i sięgają 306 900 zł. Dodajmy, że Q4 e-tron w cenie 222 000 zł brutto dostępne jest w leasingu Audi Perfect Lease od 1171 zł netto miesięcznie.

W najnowszej wersji modelu Audi zwiększyło efektywność układu napędowego i możliwości ładowania. W zależności od wersji napędowej nowe Audi Q4 e-tron oferuje zasięg do 592 km WLTP, a maksymalna moc ładowania DC wynosi teraz do 185 kW. W wersjach e-tron quattro performance (SUV/Sportback) uzupełnienie energii od 10 do 80 procent zajmuje około 27 minut.

Pierwsze Audi z taką funkcją. Jak działa ładowanie dwukierunkowe?

Audi Q4 e-tron to pierwszy model marki wyposażony w funkcję ładowania dwukierunkowego. Dzięki technologii Vehicle-to-Load (V2L) samochód może bezpośrednio zasilać urządzenia elektryczne. Energia dostępna jest poprzez gniazdo w bagażniku (o ciągłej mocy 2,3 kW przy 230 V AC) lub opcjonalny adapter podłączany do wysokonapięciowego portu ładowania – umożliwiający korzystanie zarówno z gniazda domowego (2,3 kW), jak i gniazda kempingowego (3,6 kW).

Ponadto, już w zakresie wyposażenia standardowego Q4 e-tron jest również przygotowane do pracy w trybie Vehicle-to-Home (V2H), w którym akumulator wysokiego napięcia może pełnić funkcję dodatkowego magazynu energii dla gospodarstwa domowego. W trybie V2H energia z akumulatora wysokiego napięcia może być przekazywana do domu za pośrednictwem kompatybilnego wallboxa DC. Takie rozwiązanie może dobrze sprawdzić się w połączeniu z instalacjami fotowoltaicznymi.

Koncepcja wnętrza w nowym Q4 e-tron to "Digital Stage" z panoramicznym układem ekranów, obejmującym Audi virtual cockpit oraz centralny ekran MMI o przekątnej 12,8 cala oraz opcjonalny wyświetlacz MMI dla pasażera.