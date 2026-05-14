"Polska Ibiza" przekształciła się w "koniec Eldorado". Oburzenie wywołane imprezą w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie doprowadziło do odwołania dyrektora obiektu Pawła Jaskanisa. Decyzję ws. sternika "jednej z najważniejszych instytucji dziedzictwa narodowego w Polsce" podjęła ministra kultury Marta Cienkowska.

"Podjęłam decyzję o odwołaniu Pawła Jaskanisa ze stanowiska dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – jednej z najważniejszych instytucji dziedzictwa narodowego w Polsce" – poinformowała w czwartek na X Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Decyzja jest pokłosiem głośnej imprezy Circoloco, która odbyła się w rzeczonym obiekcie. Przedstawicielka rządu Donalda Tuska postanowiła odnieść się również do motywacji stojącej za taką decyzją. "Nie może być mojej zgody na działania, które uderzają w dobre imię Muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Autonomia dyrektorów nie może oznaczać zwolnienia z ponoszenia konsekwencji podejmowanych decyzji" – stwierdziła ministra.

Cienkowska wyznaczyła również następcę Pawła Jaskanisa. "Obowiązki p.o. dyrektora powierzyłam dziś Piotrowi Górajcowi" – poinformowała.

Gwiazdy muzyki klubowej wystąpiły w Warszawie. Circoloco działa w ten sposób od lat

Bedouin, Carlita, Honey Dijon, JAMBACK, Job Jobse, PAWSA i Prospa – te zespoły "zaszczyciły" swoją obecnością pałac w Wilanowie. Zabytek został oblężony przez imprezowiczy, wśród których pojawili się także znani influencerzy, np. Karolina Gilon. Część z nich wyraziła później zresztą ubolewnie w związku z udziałem w imprezie.

Imprezom Circoloco zdarza się odbywać w historycznych przestrzeniach. Mowa tu m.in. o lokacjach we Wiedniu, Mediolanie i Gizie. Organizatorzy starają się "przywozić" swoje "show" na każdym kontynencie. Stawiają na bardzo zróżnicowane konwencje, również na występy na łonie dzikiej natury (np. w dżungli w Meksyku).

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie okazało się jednak lokalizacją wybitnie nietrafioną i to z wielu powodów. Nie tylko chodzi tu o kwestię podnoszonego przez mieszkańców sprzeciwu wobec łamania ciszy nocnej i zabawy do 3:30 nad ranem, ale też o szacunek wobec gości muzeum, kwestię ochrony lokalnego ekosystemu, a także dewastację obiektu przez imprezowiczy.