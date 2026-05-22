Berlin za darmo? Poznaj szczegóły nowej akcji ekologicznej

Utrzymanie miejskiej przestrzeni bywa nie lada wyzwaniem. Zwłaszcza, kiedy odwiedzają je dziesiątki tysięcy turystów dziennie, a żar leje się z nieba. Jednak Niemcy znaleźli sposób, jak połączyć przyjemne z pożytecznym i wykorzystać entuzjazm podróżnych w służbie Berlina. Ich nowy program prezentuje się naprawdę intrygująco i może być wzorem dla innych.

Rosnące koszty biletów lotniczych, zakwaterowania i wyżywienia sprawiają, że współczesny turysta musi coraz mocniej zaciskać pasa podczas planowania swoich upragnionych urlopów. Wiele osób zaczęło nawet odkładać rezerwację kolejnych wakacji, mając nadzieję, że koszty jeszcze zmaleją. Według ostatnich danych 55 proc. Polaków wciąż nie zarezerwowało letnich wakacji. Nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie, bo niektóre analizy wskazują na to, że to maj może być najkorzystniejszym momentem w roku na zarezerwowanie wakacji.

Chociaż koszty podróżowania rosną, stolica jednego z naszych najbliższych sąsiadów postanowiła wyjść naprzeciw tym wyzwaniom. W czerwcu 2026 roku Berlin oferuje zagranicznym gościom ciekawą ofertę.

Jak zwiedzić Berlin za darmo? Poznaj szczegóły akcji BerlinPay

Od 14 maja do 14 czerwca 2026 roku organizacja Visit Berlin wraz z Senackim Departamentem Gospodarki, Energii i Przedsiębiorstw Publicznych prowadzi pilotażowy program o nazwie "BerlinPay", w którym można zgarnąć masę zniżek, a nawet darmowych biletów na atrakcje w stolicy.

Ta trwająca miesiąc kampania ma na celu promowanie zrównoważonej turystyki, szczególnie tej związanej ze zbiornikami wodnymi, takimi jak Rzeka Szprewa czy Kanał Landwehr. Wszystko dlatego, że w ostatnich latach koszty związane z utrzymaniem czystości wód miejskich wzrosły o ponad 20 procent. Akcja ma więc na celu promowanie ekologicznych zachowań i włączenie jak największej liczby osób w dbanie o miasto i jego czystość (choć Berlin nie znalazł się w niechlubnym zestawieniu najbrudniejszych miast świata).

Jak to działa w praktyce? Aby wziąć udział w programie, najlepiej odwiedzić platformę visitBerlin i wybrać aktywność, której chcesz się podjąć. Nagrody mogą być przyznane za uprzątnięcie śmieci, wyławianie odpadów z wody, sadzenie roślin, ale też po prostu za przemieszczanie się rowerem zamiast autobusem. Po wykonaniu wybranego zadania możesz otrzymać voucher, np. darmowy bilet do muzeum lub zniżkę w restauracji. Jest z czego wybierać, bo w akcji bierze udział ok. 40 partnerów oferujących różne benefity. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie organizatora.

Ekologiczny przewodnik po stolicy. Co zobaczyć w Berlinie?

Berlin to miasto o wielowarstwowej historii, gdzie współczesna architektura przeplata się z pamiątkami burzliwej przeszłości. Obowiązkowym punktem każdej wycieczki jest Brama Brandenburska, będąca symbolem zjednoczenia Niemiec, a także znajdujący się tuż obok niej Gmach Reichstagu.

Ważnym elementem krajobrazu miasta jest słynna Wyspa Muzeów (Museumsinsel), wpisana na listę UNESCO. Znajduje się tam aż pięć światowej sławy muzeów, w tym Muzeum Pergamońskie oraz Nowe Muzeum, posiadające w swoich zbiorach popiersie egipskiej królowej Nefertiti. Poruszając się po mieście rowerem, warto udać się wzdłuż East Side Gallery, czyli najdłuższego zachowanego do dziś fragmentu Muru Berlińskiego, który po upadku żelaznej kurtyny stał się galerią sztuki na wolnym powietrzu, pokrytą graffiti artystów z całego świata.