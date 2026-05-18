Polska strefa w hotelu w Egipcie. Nasza ambasada chce zjednoczyć Polonię Fot. Zhuravlev Andrey/Shutterstock

Egipt to jeden z ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków. Tanie all inclusive w połączeniu z bardzo dobrą jakością jest najlepszym zaproszeniem dla naszych podróżnych. Jednak jeden z obiektów we współpracy z naszą ambasadą poszedł o krok dalej. Ich propozycja może budzić emocje.

Egipt zimą nie ma sobie równych, ale i latem latamy tam bardzo chętnie, mimo uciążliwych upałów. Kierunek ten znalazł się na liście najpopularniejszych w biurach podróży na Boże Ciało, ale prawdziwa niespodzianka czeka tych, którzy 24 maja będą w Hurghadzie. W jednym z luksusowych obiektów imprezę urządzi polska ambasada.

Polski hotel z all inclusive w Egipcie. Na jeden dzień zmieni się nie do poznania

Idea polskich stref w hotelach nie jest niczym nowym. Lata temu taką propozycję do swojej oferty wprowadziło biuro Rainbow. W 2016 roku w sześciu obiektach w Grecji, obok polskiej obsługi i animacji w naszym języku, pojawiły się także polskie dania w ramach oferty all inclusive. Choć taka oferta miała cieszyć się sporym zainteresowaniem, w dużej mierze ze względu na przystępne ceny, to szybko zniknęła ze sprzedaży i już do niej nie wróciła.

Po 10 latach na pomysł polskiej strefy w Hurghadzie wpadła polska ambasada w Egipcie. W oficjalnym wpisie na swoim profilu w mediach społecznościowych placówka dyplomatyczna zaprasza do udziału w "wyjątkowym święcie polskiej kultury nad Morzem Czerwonym".

Wydarzenie odbędzie się 24 maja w pięciogwiazdkowym hotelu Sunrise Resorts & Cruises w Hurghadzie, czyli w jednym z najchętniej odwiedzanych przez Polaków miast w Egipcie. Wydarzenie skierowane jest do Polonii mieszkającej w Egipcie, ale i gości obiektu, którzy będą chcieli nieco lepiej poznać naszą kulturę.

Polska muzyka i klimat w Hurghadzie. Czy tego szukamy na wakacjach?

Podczas wydarzenia nie zabraknie też koncertu z naszą muzyką, a także dyskoteki dla dzieci. W programie znalazł się także uliczny karnawał na terenie resortu oraz impreza z DJ-em. Żeby wziąć udział w zabawie, trzeba dokonać zapisu pod wskazanym w ogłoszeniu adresem mailowym.

I z jednej strony to naprawdę ciekawe, że polska ambasada w Kairze organizuje polski event dla Polonii mieszkającej w Egipcie. Z drugiej jednak strony, czy hotel jest na to naprawdę najlepszym miejscem? Dodatkowo są chyba lepsze sposoby na promowanie naszej kultury, ale i przypominanie Polakom o ojczyźnie, niż zabawa nad basenem, którą reklamują grafiki wygenerowane przez AI.

Polskie strefy w hotelach Rainbow zniknęły nie bez powodu. Polacy podczas wakacji często unikają rodaków. W wielu relacjach słyszałam także, że nasza Polonia w Egipcie nie darzy się sympatią. Więc może zamiast imprezy nad basenem albo na hotelowej scenie warto pomyśleć o nieco innym promowaniu naszej kultury. W końcu naszą wizytówką nie musi być muzyka disco polo i kotlet schabowy albo pierogi. Tak samo, jak Egipt nie musi się kojarzyć z naciągactwem, a może z pięknymi atrakcjami i bogatą kulturą.