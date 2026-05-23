Karetka pogotowia "S-ka".
5-latek postrzelony w Wielkopolsce przez 13-letniego brata. Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Shutterstock

Dramatyczne sceny wydarzyły się na prywatnej posesji w miejscowości Odolanów w powiecie ostrowskim w Wielkopolsce. 13-latek postrzelił 5-latka w trakcie zabawy w ogrodzie. Poszkodowany przebywa w szpitalu. Policja ustala przebieg zdarzenia.

Jak informuje Ewa Golińska-Jurasz z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, cytowana przez RMF24, wczoraj (22 maja 2026 roku) w Odolanowie doszło do tragicznego wypadku.

W ogrodzie 13-latek strzelał do tarczy z wiatrówki. Na linię strzału wbiegł jego 5-letni brat. Dziecko zostało zranione w okolice podbrzusza. Chłopca przetransportowano do szpitala, a na miejscu dochodzenie przeprowadziła policja.

Rodzice chłopców byli trzeźwi, zdarzenie miało charakter nieszczęśliwego wypadku, a funkcjonariusze nigdy nie brali udziału w żadnej interwencji w związku z przemocą domową pod adresem zamieszkiwanym przez chłopców z rodzicami.

Incydenty z wiatrówkami zdarzają się stosunkowo często. Dwa miesiące temu informowaliśmy o ostrzelaniu warszawskiego liceum z tej broni. W 2020 roku bardzo głośno było o strzałach z wiatrówki skierowanych w księdza z Rzeszowa.

Kwestia legalności wiatrówek

Broń, z której strzelał 13-latek, jest uznawana za przedmiot do celów rekreacyjnych i sportowych, gdyż jej energia początkowa nie przekracza 17 dżuli. W ustawie o broni i amunicji znajduje się przepis na ten temat. Jego brzmienie to:

Art. 8. W rozumieniu ustawy bronią pneumatyczną jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17 J.

Taką broń można kupić na popularnych marketplace'ach i w dedykowanych sklepach bez zezwolenia. Szeroka dostępność budzi wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa, np. w 2024 roku 19-letni mężczyzna wyjął wiatrówkę i strzelił w twarz kierowcy samochodu na Bemowie. Podobny incydent miał miejsce w 2020 roku, gdy 24-latek ostrzelał z broni autobus miejski.