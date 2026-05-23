Jutro w Krakowie odbędzie się referendum ws. odwołania prezydenta i Rady Miasta. Fot. Shutterstock.com

24 maja Kraków zagłosuje w referendum. Dotyczy ono odwołania prezydenta miasta, Aleksandra Miszalskiego. Wyniki referendum zostaną ogłoszone na początku przyszłego tygodnia. Osoby, które udadzą się do dedykowanego obwodu komisji wyborczej, otrzymają nie jedną, a dwie karty do głosowania.

W referendum uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły 18 lat najpóźniej w dniu referendum, a także mające prawo wybierania do Rady Miasta Krakowa (są ujęte w stałym rejestrze wyborców lub zostały skutecznie dopisane). Głosujący zostali przypisani do aż 453 komisji.

W referendum odwoławczym głosujący otrzymają dwie karty do głosowania. Na jednej z nich znajdzie się pytanie o odwołanie prezydenta miasta przed upływem kadencji, a na drugiej to samo pytanie, ale w zakresie Rady Miasta Krakowa. Karty dotyczą osobnych głosowań. Na życzenie osoby głosującej można poprosić o wydanie tylko jednej z nich.

Na kartach dostępne będą dwie odpowiedzi: "TAK" i "NIE".

Głosujący muszą zaznaczyć swój wybór "X". Zasadniczo głos będzie ważny, jeśli w jednej z kratek znajdzie się znak z dwoma skrzyżowanymi liniami, a zasady głosowania nie różnią się za bardzo od tych, które obowiązują w trakcie wyborów.

Według krakowskiego Biuletynu Informacji Publicznej referendum odbędzie się w godzinach 7:00 – 21:00.

Osoby biorące udział w głosowaniu będą musiały się wylegitymować dokumentem tożsamości, np. dowodem lub prawem jazdy. Również w wersji wirtualnej.

Głosujący mogą bowiem skorzystać z aplikacji mObywatel, a konkretnie z funkcji mDowodu do potwierdzenia tożsamości w miejscu głosowania. W aplikacji mObywatel można także sprawdzić dokładny adres i numer obwodu przypisany do naszych danych.

Jaka jest liczba głosów, by referendum zostało uznane?

Jak podaje "Gazeta Krakowska", by wyniki głosowania ws. odwołania prezydenta zostały uznane za ważne, konieczny jest udział w nich 158 555 osób. Wynika to z liczby głosów w wyborach prezydenckich 21 kwietnia 2024 roku, w których liczba kart ważnych wyniosła 264 257. 158 555 osób stanowi 3/5 tej liczby.

Natomiast przy odwołaniu Rady Miasta Krakowa, w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku, frekwencja była wyższa, a liczba głosów wyniosła 299 652. 3/5 z tej wartości to 179 792.

Wyniki referendum zostaną podane na początku przyszłego tygodnia. Informacje na temat frekfencji będą podawane wcześniej.