Według najnowszych informacji białostocka prokuratura planuje zbadać kolejne wątki w sprawie śmierci Krzysztofa Kononowicza. Już nie tylko psychiczne znęcanie się, ale także możliwość popełnienia innych przestępstw jest brana pod uwagę w śledztwie.

Organy ścigania rozważają rozszerzenie dotychczasowego postępowania dotyczącego śmierci Krzysztofa Kononowicza o zupełnie nowe aspekty. Do tej pory śledczy skupiali się wyłącznie na kwestii znęcania się psychicznego nad mężczyzną.

Obecnie mają być jednak analizowane również przepisy Kodeksu karnego, mówiące o narażeniu człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub utraty zdrowia. Za popełnienie tego czynu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Nowe ustalenia śledczych ws. Krzysztofa Kononowicza

Zgodnie z doniesieniami Radia ZET prokuratura zgromadziła już kompletną dokumentację medyczną pokrzywdzonego, obejmującą okres od 22 grudnia 2022 roku aż do 6 marca 2025 roku, czyli do dnia, w którym Krzysztof Konowicz zmarł. W toku czynności przesłuchano personel medyczny oraz osoby regularnie odwiedzające dom aktywisty.

Rozszerzenie kwalifikacji prawnej ma w tym przypadku kluczowe znaczenie, ponieważ przestępstwo narażenia na niebezpieczeństwo może zostać stwierdzone nawet wtedy, gdy działania prowadzące do pogorszenia stanu zdrowia były nieumyślne i wynikały z niedbalstwa lub rażących zaniedbań.

Radio ZET natomiast przypomina, że osoby z otoczenia Kononowicza podawały chorującemu na zaawansowaną cukrzycę mężczyźnie duże ilości mleka oraz słodkich napojów, co mogło realnie przyczynić się do gwałtownego pogorszenia jego kondycji. W ostatnich tygodniach przed śmiercią jego stan był bardzo zły – mężczyzna praktycznie się nie poruszał, a w jego miejscu zamieszkania panował rażący brud i ogólne zaniedbanie.

Te informacje potwierdziła w rozmowie z rozgłośnią Ewa Bułat, zastępczyni prokuratora rejonowego Białystok-Południe. Przekazała ona, że po podjęciu postępowania przesłuchano już 25 świadków, w tym członków najbliższej rodziny Kononowicza, załogę pogotowia ratunkowego oraz osoby przebywające w jego mieszkaniu, a pozyskana historia choroby mężczyzny jest obecnie szczegółowo analizowana przez biegłych.

Historia internetowego patostreamu z Kononowiczem. Od umorzenia do wznowienia sprawy

Pierwsze śledztwo, które dotyczyło znęcania się psychicznego nad Krzysztofem Kononowiczem, Prokuratura Rejonowa Białystok-Południe wszczęła w kwietniu 2025 roku, miesiąc po zgonie mężczyzny. Podstawą były ogólnodostępne w sieci materiały wideo, na których uwieczniono publiczne upokarzanie i poniżanie mężczyzny.

Twórcy kanału w serwisie YouTube traktowali go w sposób przedmiotowy – na nagraniach dochodziło m.in. do spożywania moczu, do domu sprowadzano osoby z marginesu społecznego, a stałym elementem transmisji były reżyserowane awantury. Autorzy filmów z kolei odrzucali oskarżenia, tłumacząc, że nie byli prawnymi opiekunami Kononowicza, a on sam nie doznawał z ich strony krzywdy.

Prokuratura początkowo umorzyła to postępowanie 29 grudnia ubiegłego roku, nie dopatrując się wówczas znamion czynu zabronionego. Decyzja ta wywołała jednak powszechne oburzenie i skutkowała licznymi interwencjami dziennikarskimi, po których sprawę oficjalnie wznowiono.