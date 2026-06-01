Lekarz i były poseł z Myszkowa oskarżony o korupcję Fot. Śląska Policja

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko lekarzowi z Myszkowa, który miał m.in. przyjmować łapówki za pomoc w przyjęciu do szpitala lub przyspieszenie terminu zabiegu. Łącznie mężczyźnie postawiono aż 28 zarzutów, a on sam oficjalnie przyznał się do winy. Media podały także jego tożsamość.

Częstochowska Prokuratura Okręgowa przekazała dziś oficjalny komunikat o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko medykowi z Myszkowa. Cała sprawa dotyczy regularnego przyjmowania łapówek w związku z wykonywanym przez niego zawodem lekarza, a także masowego fałszowania ważnych dokumentów. Szeroko zakrojone śledztwo przeciwko 58-latkowi prowadzili funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, działając pod ścisłym nadzorem prokuratury.

Zgodnie z doniesieniami mediów, oskarżony lekarz to Wojciech P., który w 2007 roku został dyscyplinarnie usunięty z Platformy Obywatelskiej po głośnym ujawnieniu tzw. taśm Sawickiej.

Łapówki za zabiegi i hospitalizację. Jak działał lekarz z Myszkowa?

W toku drobiazgowego śledztwa organom ścigania udało się precyzyjnie ustalić, że przestępczy proceder trwał w latach 2022-2023. Oskarżony pełnił wówczas funkcję naczelnego lekarza szpitala w Myszkowie. To właśnie wtedy, wykorzystując swoje wysokie stanowisko oraz wykonywany zawód, przyjmował korzyści majątkowe od pacjentów oraz ich rodzin.

Pieniądze były przez niego inkasowane między innymi za pomoc w bezproblemowym przyjęciu na oddział szpitalny, bezprawne przedłużenie czasu hospitalizacji czy też za przyspieszenie odległego terminu planowanego zabiegu medycznego. Ponadto lekarz brał łapówki za wystawianie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy oraz za przewożenie pacjentów ze szpitala specjalistycznym transportem medycznym. Oskarżony wystawiał również orzeczenia o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami mechanicznymi, choć w rzeczywistości nie przeprowadzał wymaganych wówczas przez polskie prawo badań lekarskich.

Zatrzymanie w 2025 roku. Policja znalazła amunicję i gotówkę

W związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia szeregu ciężkich przestępstw, w marcu 2025 roku prokurator wydał oficjalne postanowienie o zatrzymaniu oraz przymusowym doprowadzeniu podejrzanego. Policjanci z Wydziału dw. z Korupcją KWP w Katowicach przystąpili do natychmiastowego działania.

W trakcie przeszukania w miejscach zamieszkania oraz w pojazdach należących do podejrzanego medyka, funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli między innymi kilkadziesiąt sztuk amunicji, na której posiadanie mężczyzna nie miał żadnego wymaganego zezwolenia. Oprócz tego mundurowi zabezpieczyli ukrywaną dokumentację medyczną oraz kilkadziesiąt tysięcy złotych w gotówce. Pieniądze te zostały natychmiast zamrożone na poczet przyszłych kar o charakterze finansowym oraz grzywien.

W toku dalszych czynności śledczy zabezpieczyli również dokumentację w dwóch innych placówkach medycznych na terenie województwa śląskiego oraz szczegółowo przesłuchali kluczowych świadków zdarzeń.

Wojciech P. przyznał się do zarzutów. Prokurator żąda więzienia

W finale tego wielowątkowego śledztwa prokurator przedstawił lekarzowi łącznie 28 zarzutów popełnienia przestępstw. Dotyczą one przyjmowania korzyści majątkowych, poświadczania nieprawdy w oficjalnych dokumentach oraz posiadania amunicji bez wymaganego prawem zezwolenia. Co ważne, tym samym aktem oskarżenia objęto także sześć innych osób, którym zarzucono wręczanie lekarzowi łapówek oraz przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów.