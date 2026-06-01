Kolejny zwrot ws. Pawła K. od "trumny na kółkach". Nagle wnieśli o kasację Fot. KMP Olsztyn, X.com

Prokurator okręgowy w Olsztynie złożył wniosek do Prokuratury Krajowej dotyczący rozważenia złożenia kasacji wyroku w sprawie wypadku drogowego, który spowodował Paweł K., czyli "adwokat od trumny na kółkach". W wyniku zderzenia życie straciły dwie kobiety.

Sprawą "adwokata od trumny na kółkach" Polska żyła w 2021 roku. Teraz temat powraca.

Sprawa Pawła K. Prokuratura wnosi o kasację

By zrozumieć, o co chodzi w sprawie, musimy cofnąć się do 26 września 2021 roku. Wtedy to prawnik Paweł K. doprowadził na trasie Barczewo-Jeziorany (woj. warmińsko-mazurskie) do kolizji. Sam prowadził nowoczesnego, bezpiecznego Mercedesa. Zderzył się z pojazdem, którym jechały dwie kobiety. Obie zginęły.

Sam K. pogorszył swoją sytuację, gdyż obrał jedną z najgorszych możliwych dróg obrony: zamiast przyznać się do winy, poszedł w narrację sugerującą, że samochód, którym podróżowały ofiary, był niskiej jakości i nie gwarantował pełnego bezpieczeństwa.

– To była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach – powiedział w nagraniu, jakie opublikował w sieci.

Linia obrony sugerowała więc, że kobiety przeżyłyby kolizję, gdyby jechały pojazdem takim jak on sam.

W kwietniu 2023 r. Paweł K. został skazany przez Sąd Rejonowy w Olsztynie: usłyszał wyrok dwóch lat pozbawienia wolności, do tego doszedł pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów.

Potem stało się jednak coś zaskakującego. Niespełna trzy lata później, w marcu 2026 r., Sąd Okręgowy w Olsztynie złagodził wydany przez siebie wyrok, który został skrócony do 1,5 roku więzienia. Zakaz prowadzenia samochodu skrócono do czterech lat.

Jak pisaliśmy na naTemat, Paweł K.nie zgłosił się jednak do odbycia kary. Ukrywał się i policja zdołała go zatrzymać dopiero 7 maja br. Ostatecznie trafił do Zakładu Karnego w Hrubieszowie, niedawno przeniesiono go do aresztu w Szczecinie.

W sprawie pojawił się jeszcze jeden wątek: prokuratura bada też rzekome przestępstwa narkotykowe, które mieli popełnić Paweł K. i jego żona.

Co z dalszą karą?

Teraz może jednak nastąpić kolejny zwrot akcji. Prokurator złożył do Prokuratury Krajowej wniosek o złożenie kasacji w sprawie głośnego wypadku.

– Prokurator Okręgowy w Olsztynie złożył wniosek do Prokuratury Krajowej o złożenie kasacji w sprawie Pawła K. Zdaniem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie doszło do pewnych błędnych ustaleń ze strony Sądu Okręgowego w Olsztynie co do przebiegu zdarzenia – powiedział PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.

Skąd taka decyzja? Chodzi m.in. o ustalenie Sądu Okręgowego, że do kolizji doszło z nieumyślnej winy łódzkiego adwokata. W praktyce może to oznaczać surowszą karę. W kwietniu 2022 roku z obecnym skazanym rozmawiał dziennikarz naTemat Mateusz Przyborowski. Ten ostatni przyznał wtedy, że żałuje swojej wypowiedzi o "trumnie na kółkach".