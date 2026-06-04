Lizak o smaku klopsików... takie rzeczy tylko w IKEA Fot. Unsplash.com / @adamkolmacka

IKEA połączyła siły z Chupa Chups i stworzyli lizaka, który początkowo miał być tylko żartem na prima aprilis. Co tu dużo mówić, jego smak jest dość... ekscentryczny, ponieważ inspiracją było kultowe danie IKEA – klopsiki.

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Wszystko zaczęło się od niewinnego żartu na prima aprilis. Wtedy to IKEA wrzuciła do mediów społecznościowych post z niebanalną propozycją lizaka o smaku ich najbardziej znanego dania, czyli szwedzkich klopsików. Internautom ten nietypowy pomysł niezwykle przypadł do gustu. Jak się później okazało, IKEA postanowiła dogadać się z marką Chupa Chups i faktycznie wprowadzić ten plan w życie.

Żart stał się faktem. Wegański klopsik z żurawiną na patyku

Internetowy dowcip bardzo szybko przerodził się w realny produkt i całkiem niezłą kampanię marketingową. IKEA wraz z Chupa Chups stworzyli limitowaną serię lizaków o smaku klopsików z sosem żurawinowym. Dokładnie w Dzień Dziecka marka oficjalnie poinformowała, że te nietypowe słodycze będzie można złapać w sklepach IKEA dokładnie 13 czerwca.

"Zaczęło się od żartu na Prima Aprilis, a teraz... lizak o smaku klopsików z żurawiną stał się faktem. Na Dzień Dziecka mamy dobrą wiadomość: unikatowy lizak stworzony razem z Chupa Chups może być Twój! Już 13 czerwca wpadnij do sklepu IKEA, zgarnij swojego lizaka i spróbuj nietypowego połączenia smaków" – czytamy w oficjalnym komunikacie szwedzkiej marki.

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Dodatkowo, IKEA w żartobliwy sposób uspokaja wszystkich zainteresowanych, że oczywiście produkt nie zawiera mięsa i jest całkowicie wegański. Warto zaznaczyć, że to nie pierwsza taka propozycja wykorzystania kultowego dania w innej formie, niż do jedzenia, bo kiedyś mogliśmy już kupić świeczki o zapachu klopsów.

Jak zdobyć limitowaną edycję? IKEA ma też opcję dla tradycjonalistów

IKEA na swojej stronie internetowej precyzuje, jak będzie można wejść w posiadanie tego ciekawego "gadżetu". Lizaki będą dostępne we wszystkich sklepach stacjonarnych w sobotę, 13 czerwca. Przedstawiciele poinformowali również, że słodycze mają być rozdawane aż do wyczerpania zapasów, co oznacza, że nie będą dostępne w normalnej sprzedaży, a trafią do rąk klientów jako darmowa, limitowana niespodzianka. Sieć wyraźnie zaznacza, że to edycja dostępna tylko tego lata.

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Pomyślano również o osobach, które do kulinarnych nowości podchodzą z dystansem. Dla tradycjonalistów przewidziano bezpieczną opcję. "U nas każdy może dobrze się bawić, dlatego przygotowaliśmy coś także dla mniej odważnych. Jeśli nie zdecydujesz się spróbować lizaka, który smakuje klopsikiem, czeka na Ciebie – lizak truskawkowy" – informuje IKEA na swojej stronie.

A jak prezentuje się skład tego niecodziennego smakołyku? Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez firmę, lizak o smaku klopsików zawiera następujące składniki: cukier, syrop glukozowy, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromaty, syrop z cukru karmelizowanego, barwnik (czerwień buraczana) oraz sól. Jego wartość odżywcza w 100 g wynosi natomiast 388 kcal.

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