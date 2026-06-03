Akcja ratunkowa MON zakończona sukcesem, o czym poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz Fot. Shutterstock.com

Samolot z ciężko chorą Klaudią wylądował już w Polsce, a 24-latka trafiła pod opiekę lekarzy we Wrocławiu. To szczęśliwy finał akcji ratunkowej z Chin, w którą zaangażowało się Ministerstwo Obrony Narodowej z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na czele.

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Od kilkunastu dni Polska z niepokojem śledziła losy 24-letniej Klaudii, która w ciężkim stanie przebywała w pekińskim szpitalu. Jej rodzina utworzyła zbiórkę, prosząc o pilną pomoc finansową w związku z gigantycznymi kosztami leczenia. W sprawę ostatecznie zaangażowało się MON i po dziewczynę został wysłany specjalny samolot do Chin, który właśnie dzisiaj bezpiecznie wylądował już w Polsce z Klaudią na pokładzie.

Ewakuacja medyczna Klaudii z Chin zakończona sukcesem

O szczęśliwym finale tej akcji poinformował dziś w serwisie X Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef resortu obrony przekazał, że pacjentka dotarła bezpiecznie do placówki medycznej.

"Ewakuacja medyczna z Chin zakończona. Pani Klaudia jest już pod opieką lekarzy w IV Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu" – przekazał wicepremier. W swoim komunikacie zwrócił się również z podziękowaniami do służb odpowiedzialnych za przeprowadzenie tej akcji.

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"Dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację tej pomocy – majorowi lek. Marcinowi Kunickiemu wraz z wojskowymi ratownikami medycznymi z Zespołu Ewakuacji Medycznej 8 Bazy Lotnictwa Transportowego Kraków oraz załodze samolotu specjalnego z 1 Bazy Lotnictwa Transportowego Warszawa" – wyliczył.

Na koniec wpisu dodał jeszcze: "Wierzę, że Pani Klaudia pod opieką lekarzy z wrocławskiego szpitala, szybko wróci do zdrowia i będzie mogła wrócić do Rodziny i bliskich".

Warto zaznaczyć, że szef MON od samego początku skrupulatnie informował o całym przebiegu akcji ratunkowej. Jeszcze dzisiaj w środku nocy, dokładnie o godzinie 3:18, przekazał, że samolot wyleciał już z Pekinu i jest w drodze do Polski.

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Sytuacja Klaudii w Chinach była bardzo ciężka

Polka na co dzień studiowała w Chinach, jednak nagle w kwietniu trafiła na oddział intensywnej terapii w szpitalu w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej guza jajnika (potworniaka).

Choć tamtejszym specjalistom udało się operacyjnie usunąć zmianę nowotworową, doprowadziła ona do bardzo poważnych powikłań w funkcjonowaniu całego organizmu pacjentki. U 24-latki wystąpiło ostre zapalenie otrzewnej, zapalenie płuc, zapalenie mózgu, perforacja dwunastnicy oraz ropień w okolicy wątroby. Ze względu na swój stan zdrowia, Klaudia przebywała w śpiączce i była na stałe podłączona do respiratora.

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Głównym celem rodziców studentki od samego początku było sprowadzenie jej do Polski, by mogła tu w stabilnych warunkach kontynuować dalsze leczenie. Barierą w realizacji tego planu okazały się jednak kwestie finansowe.

Koszty opieki medycznej w Chinach są bardzo wysokie – sam pobyt na tamtejszym oddziale intensywnej terapii wyceniono na ponad 5 tysięcy złotych za każdą dobę. Należy przy tym zaznaczyć, że kwota ta nie obejmuje dodatkowych, rutynowych procedur ratujących życie, podawanych leków, specjalistycznych terapii czy niezbędnych konsultacji lekarskich.