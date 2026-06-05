Eksplozja drona morskiego w Rumunii. Fot. shutterstock // Fot. X / NEXTA / montaż: naTemat.pl

Dron morski nieznanego pochodzenia eksplodował w piątek w pobliżu rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym. Takie informacje przekazało ministerstwo obrony Rumunii. Uruchomiono tam tzw. Czerwony Plan Interwencyjny, czyli procedurę stosowaną w sytuacjach szczególnego zagrożenia. Władze wezwały do ewakuacji wybrzeża. Okazuje się, że takich obiektów było więcej.

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Przdstawiciele rumuńskiego Ministerstwa Obrany przekazali, że "do wybuchu doszło na skutek samozniszczenia bezzałogowca". Eksplozję było widać i słychać z daleka w piątkowy poranek (5 czerwca). Na szczęście nie spowodowała ona ofiar w ludziach ani strat materialnych.

Dron morski eksplodował. W Rumunii przeprowadzono ewakuację portu

Jak podano, tego typu drony wykorzystywane są na wojnie w Ukrainie. Faktem jest, że taka maszyna napewno nie jest na wyposażeniu rumuńskiej armii. Tamtejszy wiceminister spraw wewnętrznych Raed Arafat poinformował, że dwa śmigłowce patrolują port i wybrzeże w poszukiwaniu kolejnych dronów.

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"Wybrzeże w Konstancy zostało ewakuowane, mieszkańcy dostali ostrzeżenia. Nie panikujemy, środki te mają charakter czysto prewencyjny" – wyjaśnił polityk. Reuters, powołując się na lokalne media rumuńskie, dodał, że w wyniku działań poszukiwawczych na rumuńskim wybrzeżu podjętych po eksplozji odnaleziono trzy kolejne morskie bezzałogowce.

Ambasada Polski w Rumunii w związku z tą sytuacją wystosowała specjalny apel. "Ewakuacja wybrzeża w miejscowości Konstanca w wyniku wprowadzenia Czerwonego Planu Interwencyjnego po eksplozji drona morskiego. Prosimy o stosowanie się do zaleceń i wytycznych służb porządkowych i władz lokalnych" – zwrócono się do Polaków za granicą.

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Polska ma na wyposażeniu dron morski "Pirania"

Ochrona infrastruktury krytycznej pod wodą to dziś jeden z największych bólów głowy strategów z NATO. O tym, jak ważny jest stały nadzór nad portami oraz wykrywanie anomalii i obiektów niebezpiecznych na dnie morza, przekonali się teraz Rumuni.

Co ciekawe, Polska ma taki morski dron na wyposażeniu. W naszym kraju odpowiedzią na tego typu wyzwania stał się obiekt "Pirania" – wspólne dzieło Politechniki Gdańskiej i firmy RADMOR S.A. Ostatnio zaliczył on nawet perfekcyjny chrzest.

"Aby sprostać pracy w trudnym, bałtyckim środowisku, dron został wyposażony w zaawansowane systemy nawigacyjne, zaawansowane rozwiązania sonarowe oraz specjalistyczną kamerę przystosowaną do rejestrowania obrazu w warunkach skrajnie niskiego oświetlenia" – opisywał Konrad Bagiński w INNPoland.pl

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To nie pierwszy rozbity dron w Rumunii

Dodajmy, że zdarzenie z 5 czerwca z eksplozją morskiego drona w Rumunii, to nie pierwszy tego typu incydent w ostatnim czasie. Zaledwie kilka dni wcześniej (w nocy z 28 na 29 maja), gdy Rosja przeprowadzała ataki dronowe na Ukrainę w pobliżu granicy z Rumunią, jeden z obiektów wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii i rozbił się na jednym z bloków w gminie Gałacz.