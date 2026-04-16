Liczba Polaków podróżujących za granicę z każdym rokiem jest coraz wyższa. Jednak nasi turyści są znani z tego, że lubią odwiedzać mniej standardowe miejsca. To już prawdziwy trend, który wyraźnie widać w rezerwacjach.

Wakacje to okres, kiedy wyjeżdżamy najczęściej. W biurach podróży najpewniej znów wybierzemy Turcję, Egipt, a wiele osób da się skusić także Tunezji, która bywa takim "czarnym koniem" wakacji all inclusive. W wyjazdach na własną rękę pewnie znów nie zabraknie klasyków jak Rzym, Barcelona i Paryż, gdzie o miejsce przy stoliku w restauracji trzeba będzie walczyć z tłumem innych wczasowiczów. Polacy coraz chętniej chcą od wyjazdów czegoś więcej niż to, co oferują klasyki. Stąd coraz wyraźniejszy skręt w kierunku nietypowych miejsc.

Chorwacja ulubionym kierunkiem Polaków na wakacje. Tym razem w innym wydaniu

Trend na szukanie mniej klasycznych opcji na wyjazdy wyraźnie dostrzega internetowe biuro podróży eSky, które zdradziło, gdzie na takie urlopy udają się Polacy. Z ich danych wynika, że jednym z kierunków na mniej oklepany urlop jest w tym roku Chorwacja.

Tu warto podkreślić, że kraj ten odwiedzamy od lat. Jednak do tej pory wybieraliśmy głównie klasyki jak Split, Omis, Zadar itp. Teraz rośnie zainteresowanie kolejnym miejscem. W tym roku liczba polskich turystów w mieście Vodice może być nawet o 120 proc. wyższa niż podczas ubiegłorocznych wakacji.

Vodice to rzeczywiście ciekawy i nietypowy wybór. Miasto znajduje się mniej więcej w połowie drogi między Zadarem a Splitem. Najłatwiejszą opcją na dojazd tam będzie wynajęcie auta w jednej z wypożyczalni lub po prostu przejazd własnych samochodem. Na miejscu turyści mogą oczywiście zobaczyć klimatyczne stare miasto (w Chorwacji zachwyca nim wiele miejsc). Ważnym punktem jest także Wieża Čorić wzniesiona z ciosanego kamienia i będąca pamiątką po dawnych murach obronnych.

Pozostając na południu Europy, kolejnym nieoczywistym kierunkiem coraz częściej wybieranym przez Polaków jest włoska Sardynia. I tu znów – Italię Polacy uwielbiają od dekad i zjeżdżają ją wzdłuż i wszerz. W ostatnich latach odkryli także Sycylię, a tylko kwestią czasu było ruszenie na Sardynię. Wyjątkowość tego miejsca polega nie tylko na spokoju, ale i na fakcie, że jest to jedna z dwóch w Europie "niebieskich stref", w której ludzie żyją ponad 100 lat. Zawdzięczają to zdrowej kuchni, ale i świetnej kondycji. Wyspa jest górzysta, więc cały czas trzeba tam wędrować pod górę lub w dół.

Nieoczywiste miejsca w Europie na wakacje. Nie znajdziesz tam tłumów

Trzecim miejscem, którym coraz bardziej interesują się Polacy jest Rumunia, a dokładnie tamtejszy Braszów. Miasto będące bramą do zwiedzania Transylwanii, czyli krainy zamków, zabytkowych miasteczek i oczywiście miejsca związanego z hrabią Draculą, pojawiło się niedawno w ofercie Wizz Aira, co mogło napędzić zainteresowanie ze strony naszych podróżnych, ale i turystów z Rumunii, którzy coraz chętniej przylatują do Polski.