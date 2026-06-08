Koalicja Obywatelska może w wyborach na prezydenta Krakowa poprzeć znanego biznesmena. Foto: Victor Mogyldea, RomanSlavik.com/Shutterstock

Kto będzie reprezentował Koalicję Obywatelską w walce o fotel prezydenta Krakowa? Wiele wskazuje na to, że premier Donald Tusk postawi na dość zaskakującą kandydaturę. Nie na polityka z jego środowiska, ale znanego biznesmena.

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Po tym, jak w referendum Aleksander Miszalski odwołany został przez mieszkańców Krakowa, ruszyła giełda nazwisk kandydatów na prezydenta stolicy Małopolski. I wiele wskazuje na to, że mocno zaskoczy sama Koalicja Obywatelska, która nie chce drugi raz postawić na polityka.

Kraków wybierze nowego prezydenta

Obecnie Krakowem zarządza komisarz, którą to funkcję pełni Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca Miszalskiego. Zgodnie z prawem kolejne wybory powinny odbyć się pod koniec sierpnia, a druga tura we wrześniu. Partie nie mają więc dużo czasu, by wypromować swoich kandydatów.

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To ostatnie mogłoby nas doprowadzić do wniosku, że liderzy ugrupowań postawią raczej na znane twarze. Najgłośniej jest po prawej stronie – PiS doprawdy szaleje po referendum w Krakowie. Partia wskazała Michała Drewnickiego, wieloletniego radnego i obecnego wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kraków.

Konfederacja wybrała Bartosza Bocheńczaka, przedsiębiorcę i działacza społecznego. O fotel w ratuszu powalczą też Aleksandra Owca (Partia Razem) i Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski). Chęci, by walczyć o fotel prezydenta Krakowa, ma także były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.

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Nadal nie wiadomo, czy wystartuje radny i przedsiębiorca Łukasz Gibała, który wcześniej wszedł do drugiej tury z Miszalskim.

Koalicja Obywatelska stawia na biznesmena

Nie jest jednak jeszcze jasne, kto będzie reprezentował rządzącą Koalicję Obywatelską. Z informacji, do których dotarła Interia, wynikało, że kandydatem będzie przedsiębiorca Rafał Sonik. Mało tego, poprzeć miałoby go też Polskie Stronnictwo Ludowe.

Teraz portal potwierdza: tak, największe szanse na nominację ma biznesmen. Oznaczałoby to, że jak na razie pokonuje w tej dyscyplinie Bogdana Klicha, Monikę Piątkowską i Bartłomieja Sienkiewicza. Ponoć brany pod uwagę był też lekarz prof. Tomasz Grodzicki.

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Poparcie PSL i decyzja Donalda Tuska

Skąd jednak poparcie PSL? Tu zapewne przeważyło myślenie strategiczne i polityczne.

– Rozmawialiśmy [z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem – red.] o sytuacji w Krakowie i wydaje mi się, że byłoby sensowne, żebyśmy wystawili wspólnego kandydata też dla higieny koalicji. W poniedziałek będzie znany także kandydat ze strony Koalicji i PSL-u albo Koalicji – obiecywał kilka dni temu Donald Tusk.

Warto dodać, że premier zdecydował się na dość drastyczny krok wewnątrz własnego obozu. Jak pisaliśmy na naTemat, rozwiązał KO w Małopolsce.

Jak także podaje Interia, przedstawiciel premiera rozmawiał z Sonikiem w czasie niedawnego, czerwcowego długiego weekendu. I ponoć to po tej rozmowie biznesmen przybliżył się do startu w wyborach jako kandydat KO i PSL.

Rafał Sonik – zwycięzca Rajdu Dakar i deweloper

Rafał Sonik to znany przedsiębiorca i filantrop. To też były sportowiec. W 2015 r. zasłynął tym, że wygrał Rajd Dakar. Działa też na rynku deweloperskim. Ta ostatnia informacja jest kluczowa, gdyż fakt ten może być wykorzystywany w kampanii wyborczej.

Pozycja przyszłego prezydenta Krakowa będzie jednak specyficzna. Licznik kadencji nie ruszy od nowa. Nowy włodarz grodu Kraka jedynie dokończy kadencję Miszalskiego. A to oznacza, że już wiosną 2029 r. będzie musiał ponownie walczyć o swoje stanowisko.

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