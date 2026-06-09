Ustalono dane napastnika, który zabił sierż. Mateusza Sitka w brutalnym ataku na granicy. Fot. Shutterstock

Polskie organy ścigania ustaliły personalia osoby odpowiedzialnej za brutalne morderstwo 21-letniego żołnierza na granicy z Białorusią. Mimo zebrania kluczowych dowodów i przesłuchania 140 świadków, śledztwo w tej sprawie zostało oficjalnie zawieszone.

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Prokuratura ujawniła kolejne informacje na temat brutalnego morderstwa 21-letniego żołnierza Wojska Polskiego. Wśród nich są narodowość i nazwisko sprawcy ataku przy granicy z Białorusią, który miał miejsce 28 maja 2024 roku.

Pierwsze doniesienia na temat zabójcy sierż. Mateusza Sitka pojawiły się już 20 lipca 2024 roku. Według ówczesnych ustaleń RMF24 miała to być osoba pochodząca z Bliskiego Wschodu.

Komunikat rzecznika prasowego Prokuratury z 9 czerwca 2026 roku wskazuje jednak, że sprawca brutalnego morderstwa pochodzi z innego regionu: "W trakcie trwającego od dwóch lat śledztwa, przesłuchano na terenie Polski i poza jej granicami ponad 140 świadków oraz uzyskano istotne opinie kryminalistyczne. W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy polskie organy ścigania ustaliły sprawcę zabójstwa polskiego żołnierza, którym jest mężczyzna, obywatel Maroka – Mohamed ADDAMROU".

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Do ataku na 21-letniego żołnierza doszło o godzinie 4:27 28 maja 2024 roku w pobliżu miejscowości Dubicze Cerkiewne. Mateusz Sitek patrolował okolice płotu ustawionego na granicy polsko-białoruskiej, gdy został zaatakowany przez jednego z napierających na barykadę migrantów.

Mohamed Addamrou pozostaje nieuchwytny

Pomimo ustalenia danych sprawcy, śledztwo w sprawie popełnionego przez niego zabójstwa zostało zawieszone 22 maja 2026 roku, "z uwagi na długotrwałą przeszkodę procesową, tj. przebywanie podejrzanego poza granicami RP oraz zainicjowaną przez polskie organy ścigania procedurę ekstradycyjną".

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Wobec sprawcy zabójstwa, Mohameda Addamrou, została wdrożona procedura poszukiwania listem gończym i Europejskim Nakazem Aresztowania.

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Prokuratura ustaliła, że podejrzany przebywał na Białorusi. 2 grudnia 2025 roku skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie Marokańczyka i jego ekstradycję do Polski.

Taka procedura w oczywisty sposób jest utrudniona. W 2024 roku Donald Tusk nazwał sytuację związaną z próbami przekroczenia granicy "postępującą wojną hybrydową".

Dla polskich służb doprowadzenie Mohameda Addamrou przed wymiar sprawiedliwości to kwestia honoru

Jak przekazał prokurator Piotr Antoni Skiba: "Prokuratura Okręgowa w Warszawie podkreśla, że w wykonywanie czynności procesowych i dokonywanie ustaleń w ramach przedmiotowego śledztwa zaangażowane są wszystkie służby i formacje państwowe, które ustalenie sprawcy, jego wykrycie i przywiedzenie przed oblicze polskiego wymiaru sprawiedliwości traktują jako honorową powinność."

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15 sierpnia 2024 roku szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz nazwał Mateusza Sitka "naszym bohaterem". Polityk zapowiedział też, że pierwszy czołg Abrams, który pojedzie z warszawskiej brygady pancernej z Wesołej, będzie nosił jego imię.

6 czerwca 2026 roku, w drugą rocznicę śmierci żołnierza, hołd oddali mu m.in. przedstawiciele Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.