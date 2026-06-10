W środę po południu w miejscowości Bardo w woj. dolnośląskim doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Kierujący Toyotą 52-latek staranował słupki przy chodniku w centrum miasta i wjechał w dwójkę przechodniów. Poszkodowanych, pomimo błyskawicznej reakcji służb, nie udało się uratować.
"Niestety, pomimo udzielonej na miejscu pomocy medycznej, dwie osoby piesze potrącone przez samochód osobowy poniosły śmierć na miejscu" – poinformowali funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich na Facebooku.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń, "52-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego, kierujący samochodem marki Toyota, z nieustalonych dotąd przyczyn wjechał na chodnik". Jego manewr skończył się tragedią. Kierowca potrącił dwójkę przechodniów. Następnie pojazd odbił się od muru i uderzył w samochód jadący z przeciwnego kierunku. Był to samochód marki Toyota kierowany przez 41-letniego mieszkańca powiatu kłodzkiego.
Tragedia w miejscowości Bardo. Nie żyją dwie osoby, w tym 12-latek
Zderzenie miało miejsce w centrum miejscowości Bardo w województwie dolnośląskim. Jak podaje RMF FM, jedna z ofiar to osoba nieletnia, 12-latek.
Przy drodze, po której przemieszczali się piesi, są zamontowane słupki. Ulica Główna, na której doszło do zdarzenia, znajduje się w ścisłym centrum zabytkowego miasta. Jest to bardzo wąska droga wykonana z kostki brukowej. Jak podaje lokalna policja, przejazd drogą został wstrzymany ze względu na prowadzone działania mające na ustaleniu przyczyny i przebieg zdarzenia.
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Jak donosi portal klodzko24.eu, kierujący Toyotą przed uderzeniem w pieszych "z olbrzymią prędkością rozjechał słupki przy chodniku". Policja zaapelowała o stosowanie się do poleceń służb. Więcej informacji na temat zdarzenia zostanie przekazanych po zakończeniu czynności prowadzonych na miejscu.
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