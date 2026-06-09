Wybór imienia dla dziecka to niełatwe zadanie, szczególnie wtedy, gdy termin porodu coraz bliżej. Jakie imię wybrać dla malucha, które ma przyjść na świat w lipcu? Które imiona będą idealnie pasowały do aury tej pory roku? Oto kilka ciekawych propozycji dla chłopców i dziewczynek.
Decyzja o nadaniu imienia dla wyczekiwanego maluszka to jedno z tych wyzwań, przed jakimi stają przyszli rodzice. Kompletując wyprawkę i odliczając dni do porodu, można godzinami przeglądać rankingi i listy, w tym najrzadsze imiona nadawane dzieciom w 2025 roku, i wciąż nie mieć upatrzonego żadnego imienia. Jeśli wasz termin porodu przypada na lipiec, macie ogromne szczęście. To środek lata – czas pełen słońca, dojrzałych owoców i pięknego oblicza natury. W tym okresie na świat przychodzą zodiakalne Raki oraz Lwy.
Najlepsze imiona dla dzieci urodzonych w lipcu
Jakie imię wybrać, by idealnie współgrało z tą wyjątkową, wakacyjną aurą? Przedstawiamy zestawienie najpiękniejszych imion dla lipcowych dzieci. Przy każdej propozycji podpowiadamy też jego znaczenie – bo, jak pokazuje zestawienie 5 popularnych imion o ukrytym znaczeniu, to właśnie ono często przesądza o wyborze. Przy drugiej propozycji wśród dziewczynek nie sposób przejść obojętnie.
Propozycje imion dla dziewczynek:
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Propozycje dla chłopców:
Imion dla dzieci jest naprawdę cała masa. Niektórzy wybierają najpopularniejsze imiona, inni kierują się podpowiedziami i sprawdzają, jakie sztuczna inteligencja wybrała imiona dla dzieci urodzonych wiosną, a jeszcze inni szukają tych najbardziej oryginalnych i najrzadziej spotykanych, o których pisaliśmy niedawno w naTemat.pl, opisując najciekawsze imiona w Polsce.