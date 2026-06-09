Nowonarodzone dziecko w lipcu. Szukasz imienia? Oto najlepsze propozycje. Fot. shutterstock

Wybór imienia dla dziecka to niełatwe zadanie, szczególnie wtedy, gdy termin porodu coraz bliżej. Jakie imię wybrać dla malucha, które ma przyjść na świat w lipcu? Które imiona będą idealnie pasowały do aury tej pory roku? Oto kilka ciekawych propozycji dla chłopców i dziewczynek.

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Decyzja o nadaniu imienia dla wyczekiwanego maluszka to jedno z tych wyzwań, przed jakimi stają przyszli rodzice. Kompletując wyprawkę i odliczając dni do porodu, można godzinami przeglądać rankingi i listy, w tym najrzadsze imiona nadawane dzieciom w 2025 roku, i wciąż nie mieć upatrzonego żadnego imienia. Jeśli wasz termin porodu przypada na lipiec, macie ogromne szczęście. To środek lata – czas pełen słońca, dojrzałych owoców i pięknego oblicza natury. W tym okresie na świat przychodzą zodiakalne Raki oraz Lwy.

Najlepsze imiona dla dzieci urodzonych w lipcu

Jakie imię wybrać, by idealnie współgrało z tą wyjątkową, wakacyjną aurą? Przedstawiamy zestawienie najpiękniejszych imion dla lipcowych dzieci. Przy każdej propozycji podpowiadamy też jego znaczenie – bo, jak pokazuje zestawienie 5 popularnych imion o ukrytym znaczeniu, to właśnie ono często przesądza o wyborze. Przy drugiej propozycji wśród dziewczynek nie sposób przejść obojętnie.

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Propozycje imion dla dziewczynek:

Malwina – lipiec to czas, kiedy w ogrodach dumnie rozkwitają malwy. Imię to brzmi niezwykle wdzięcznie, a jego starogermańskie korzenie nawiązują do "przyjaciela prawa" lub subtelności. Jagoda – absolutny klasyk na lipiec. To właśnie w tym miesiącu lasy i stragany pełne są tych pysznych, letnich owoców. Imię jest popularne, ale w ostatnich latach mało jest nowo narodzonych Jagódek. Róża – to ponadczasowe, eleganckie imię przywodzące od razu na myśl piękny kwiat. Choć róże zaczynają kwitnąć w czerwcu, to właśnie w lipcu ich zapach i kolory osiągają pełnię na letnich rabatach. Kaja – ma dwa piękne źródła. W języku łacińskim oznacza "cieszącą oko", ale w mitologii nordyckiej i słowiańskiej jej krótkie brzmienie wiąże się bezpośrednio z Ziemią jako matką i karmicielką, która latem daje obfite plony. Liliana – imię nawiązujące do lilii, symbolizujących czystość i piękno. Apolonia – nawiązuje do greckiego boga słońca, Apolla.

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Propozycje dla chłopców:

Dionizy – imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od imienia Dionizosa: boga sił witalnych natury, winnej latorośli, urodzaju i radości. Kojarzy się z letnim biesiadowaniem i zbieraniem owoców ziemi. Florian to imię, które pochodzi od łacińskiego słowa florentis lub florus, oznaczającego kwiat. Choć znane, to nie jest nadawane zbyt często. W Polsce Florian to też patron strażaków. Skoro była Apolonia, to u chłopca może Apollo . W mitologii greckiej był on bogiem słońca, piękna i światła. Czyż nie jest to idealne imię dla chłopca, który ma przyjść na świat w miesiącu, w którym jest mnóstwo słońca? Oliwier – imię w pochodzeniu łacińskim wywodzi się od słowa oliva, co oznacza drzewo oliwne lub gałązkę oliwną. W tym ujęciu symbolizuje pokój, harmonię, zwycięstwo i długowieczność. Jerzy – to imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od geōrgos, oznaczającego rolnika lub człowieka uprawiającego ziemię. Idealne imię na miesiąc, który od razu kojarzy się ze żniwami i dojrzewaniem upraw.

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