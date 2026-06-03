Paulina K. zatrzymana przez CBZC. Fot CBZC / Jan Śpiewak, X, montaż: naTemat.pl

Prokuratura wróciła do głośnej sprawy, która od lat budzi emocje i nie znika z nagłówków. Tym razem na celowniku funkcjonariuszy znalazła się żona adwokata od "trumny na kółkach", Paulina K. Nowe doniesienia wskazują, że partnerka Pawła K. mogła być zamieszana w przestępstwa narkotykowe.

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Potwierdzają się doniesienia odnoszące się do sprawy Pawła K., adwokata od "trumny na kółkach". Kilka dni temu w sprawie pojawił się jeszcze jeden wątek. Prokuratura zaczęła przyglądać się rzekomym przestępstwom narkotykowym, które mieli popełnić Paweł K. i jego żona Paulina K.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości o zatrzymaniu łódzkiej adwokat poinformowali w środę rano (3 czerwca 2026 roku). CBZC działało pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Jak podaje rmf.fm, adwokat z Łodzi usłyszała kilkanaście zarzutów związanych z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Żona Pawła K. miała wielokrotnie posiadać znaczne ilości narkotyków, w tym mefedronu i marihuany.

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Paulina K. w rękach Prokuratury

Prokuratura w komunikacie z dnia 2 czerwca 2026 roku oświadczyła, że w śledztwie status podejrzanego ma łącznie kilkadziesiąt osób. Część z nich jest już tymczasowo aresztowana. Ogłoszone zarzuty dotyczą przede wszystkim handlu dużymi ilościami narkotyków oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Podejrzana ma przed sobą kilkanaście zarzutów, przede wszystkim z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku, Posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych – Przeciwdziałanie narkomanii.

Za przypisane w postępowaniu czyny ustawa przewiduje karę pozbawienia wolności sięgającą do 10 lat.

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Kobieta nie przyznała się do winy i skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

W tej chwili sprawa ma charakter rozwojowy. Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Krakowie Janusz Kowalski oświadczył, że z uwagi na dobro śledztwa, Prokuratura nie będzie podawać szczegółowych informacji o postępowaniu.

Sprawa "trumny na kółkach" budzi kontrowersje od niemal 5 lat

Zatrzymanie Pauliny K. to kolejny wątek w toczącej się od 26 września 2021 roku sprawy dotyczącej tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęły dwie kobiety. Sprawcą zdarzenia był Paweł K., który przez lata na różne sposoby unikał systemu sprawiedliwości.

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Kontrowersję opinii publicznej wzbudziło określenie "trumna na kółkach", którego adwokat użył w celu dania do zrozumienia, że ofiary de facto same sobie były winne. Adwokat publicznie przeprosił za swoją wypowiedź.

Sam Paweł K. został zatrzymany 7 maja 2026 roku. Jak przekazała wówczas Łódzka Policja, "46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych – nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym".